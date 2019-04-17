السيسي يصدق على قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي

القاهرة- مصراوي:

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأربعاء، قانون استخدام وسائل الدفع غير النقدي، بعد التصديق عليه من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ونصت المادية الثانية من قانون الإصدار، على أن يقوم رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، والذي حمل رقم 18 لسنة 2019، بناءً على عرض وزير المالية وموافقة كل من محافظ البنك المركزي ومجلس الوزراء، وذلك خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به.

وألزم القانون جميع المخاطبين بأحكامه لتوفيق أوضاعهم خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذذية.

وكان مجلس النواب وافق على القانون في فبراير الماضي، من أجل تشجيع استخدام وسائل الدفع غير النقدي، ضمن خطة الدولة نحو الشمول المالي والتحول الرقمي، والحد من استخدام وتداول النقود "الكاش".