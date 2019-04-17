أسعار الذهب في مصر تواصل التراجع.. والجرام يخسر 8 جنيهات خلال 3 أيام

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الذهب، جنيهين، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستوياتها مساء أمس الثلاثاء، لتواصل الانخفاض لليوم الثالث على التوالي فاقدة 8 جنيهات من قيمتها.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع إلى 617 جنيها خلال تعاملات اليوم مقابل 619 جنيها مساء أمس.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 529 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 إلى 705 جنيهات، وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 4936 جنيها.

وعالميا، ظلت أسعار الذهب قرب أقل مستوى في أربعة أشهر، اليوم الأربعاء رغم ارتفاعها مع تراجع الدولار، حيث زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1278.5 دولار للأوقية بحلول الساعة 0744 بتوقيت جرينتش، وفقا لوكالة رويترز.

ويأتي ذلك بعد أن نزل الذهب بما يصل إلى 1.2% في الجلسة السابقة مسجلا 1272.70 دولار للأوقية وهو أقل مستوى منذ ديسمبر الماضي، بحسب الوكالة.