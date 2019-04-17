"التصديري لمواد البناء" يشارك بمنتدى الأعمال المصري الباكستاني في مايو

كتب- مصطفى عيد:

قال وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء، في بيان للمجلس اليوم الأربعاء، إن قطاع مواد البناء سيشارك في زيارة وفد مصري رفيع المستوى للعاصمة الباكستانية إسلام آباد والمقرر لها شهر مايو المقبل برئاسة أحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجاري تلبية لدعوة من الحكومة الباكستانية.

وأضاف جمال الدين أن جدول الزيارة يتضمن المشاركة في منتدى رجال الأعمال المصري الباكستاني، فضلا عن ترتيب مجموعة من اللقاءات الثنائية لممثلي وفد الشركات ومجتمع الأعمال المصري المشارك في الزيارة مع الشركات الباكستانية من أجل بحث تعميق العلاقات التجارية بين مصر وباكستان.

وأوضح أن هذه الزيارة تأتي ضمن خطة المجلس التصديري للمشاركة في العديد من البعثات التجارية والمعارض الدولية خلال عام 2019، تشمل باكستان والصين وأمريكا ونيجيريا تنفيذا لاستراتيجية وزارة التجارة والصناعة الرامية لمضاعفة الصادرات المصرية وزيادة قيمتها إلى 55 مليار دولار.

وذكر جمال الدين أن المجلس التصديري حريص على المشاركة في زيارة باكستان للتعرف على فرص التجارة والاستثمار في هذه الدولة التي تعد مدخلا مهما لأسواق جنوب شرق آسيا، إلى جانب تمتعها بسوق استهلاكي ضخم، حيث تعد باكستان من أكبر دول العالم سكانا بالإضافة إلى تمتعها بقوة شرائية متزايدة.

وأشار إلى بدء المجلس بالفعل في الإعداد لبعثة ترويجية لزيارة الولايات المتحدة الأمريكية خلال النصف الثاني من شهر يونيو المقبل، حيث يخطط المجلس لمشاركة شركات من جميع قطاعات مواد البناء خاصة قطاعات الرخام والجرانيت والسيراميك وجميع أنواع الأرضيات.

كما أشار إلى تنظيم المجلس بعثة ترويجية أيضا لزيارة نيجيريا يجري حاليا الاتفاق على موعدها مع جهاز التمثيل التجاري المصري والجانب النيجيري، حيث يأمل في عقد لقاءات عمل ثنائية مع كبرى الشركات النيجيرية المستوردة لمواد البناء، إلى جانب المكاتب الهندسية.

وقالت حنان إسماعيل المديرة التنفيذية للمجلس التصديري لمواد البناء إن المجلس بدأ الاستعداد للمشاركة في معرض الصين الدولي الثاني للواردات والمقرر انعقاده في مدينة شنغهاي في الفترة من 5 إلى 10 نوفمبر المقبل.

وأضافت أن المشاركة في معرض الصين تستهدف البناء على النجاح الذي حققه قطاع مواد البناء في الدورة الأولى للمعرض، إلى جانب الاستفادة من حزمة الإجراءات التي أعلنتها بكين لتعزيز التعاون مع الدول الأفريقية، والعمل على نمو التعاون الاقتصادي والتجاري.

وذكرت حنان إسماعيل أن المجلس التصديري شارك في اجتماع عقده خالد يوسف الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات لمناقشة ترتيبات المجالس التصديرية للمشاركة في معرض الواردات الصيني، وأيضا في المعرض الأول لتعزيز أوجه التعاون بين الصين ودول القارة والذي تنظمه الصين تحت اسم "China-Africa Economic & Trade Expo"، والمقرر عقده في مقاطعه تشانجا بالصين خلال الفترة من 27 إلى 29 يونيو المقبل.

وأشارت إلى أن بكين اختارت مصر ضيف شرف المعرض، إلى جانب عدد من الدول الأفريقية، كما تم تخصيص مساحة 250 مترا مربعا لإقامة الجناح المصري، حيث يستهدف المعرض إيجاد فرص استثمارية واعدة بين الصين والدول الأفريقية، إلى جانب تشجيع الدخول في شراكات استثمارية صناعية.