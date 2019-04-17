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    انخفض بـ"البركة".. أسعار الدولار في 10 بنوك مع بداية التعاملات

    10:34 ص الأربعاء 17 أبريل 2019
    انخفض بـ"البركة".. أسعار الدولار في 10 بنوك مع بداية التعاملات

    الدولار

    كتب- مصطفى عيد:

    انخفض سعر الدولار أمام الجنيه في بنك البركة مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء مقارنة بمستواه مساء أمس، بينما استقر السعر في 9 بنوك أخرى.

    وانخفض سعر الدولار قرشا واحدا في بنك البركة إلى 17.27 جنيه للشراء، و17.37 جنيه للبيع.

    واستقر سعر العملة الأمريكية في بنكي الأهلي المصري ومصر عند 17.25 جنيه للشراء، و17.35 جنيه للبيع.

    وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنوك التجاري الدولي، والإسكندرية، والعربي الأفريقي، وقناة السويس عند 17.26 جنيه للشراء، و17.36 جنيه للبيع.

    واستقر سعر العملة الأمريكية في بنكي التعمير والإسكان، وكريدي أجريكول عند 17.27 جنيه للشراء، و17.37 جنيه للبيع.

    وظل سعر العملة الأمريكية ثابتًا في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 17.29 جنيه للشراء، و17.38 جنيه للبيع.

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