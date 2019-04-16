التنظيم والإدارة يوافق على إعلان وظائف قيادية في 3 محافظات و4 جامعات

القاهرة – مصراوي:

وافق الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على الطلبات المقدمة من محافظات الأقصر والدقهلية وجنوب سيناء و4 جامعات للإعلان عن شغل وظائف قيادية، بموازنة العام المالي الجاري 2018- 2019، بحسب بيان من الجهاز اليوم الثلاثاء.

ووافق الجهاز لمحافظ الأقصر على الإعلان عن شغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للتدريب، ووافق لمحافظة الدقهلية على الإعلان عن شغل وظيفة مدير عام التربية الزراعية بموازنة مديرية الزراعة .

كما وافق الجهاز لمحافظة جنوب سيناء على الإعلان عن شغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة لشئون الخدمة المدنية ووظيفة مدير عام الإدارة العامة لمركز التدريب الإداري، وذلك بموازنة مديرية التنظيم والإدارة بالمحافظة، بحسب البيان.

ووافق الجهاز لجامعة الزقازيق على الإعلان عن شغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للموازنة الحسابات بموازنة الجامعة، وافق لجامعة كفر الشيخ على الإعلان عن شغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بموازنة الجامعة أيضا .

ووافق الجهاز أيضا لجامعة بنها على الإعلان عن شغل وظيفة امين عام الجامعة وبموازنتها، ولجامعة أسيوط على الإعلان عن شغل مدير عام الإدارة العامة القضايا والتنفيذ والحجز الإدارة بقسم التعليم، ووظيفة مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية بقسم المستشفيات وبموزانة الجامعة.، وفقا للبيان.

وتأتي موافقة الجهاز في إطار القيام بدوره وفقا لنص المادة 17 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، لشغل الوظائف التي خلت لبلوغ شاغلوها السن القانونية، وفي إطار تصعيد الكفاءات من الصف الثاني، وتلبية احتياجات العمل.

ويمكن لراغب الترشح للوظيفه التقدم للأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بالجهة المعلنة عن الوظيفة، وعقب اجتيازه الاختبارات المقررة واختياره من قبل الللجنة، يتولى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تدريبه على مقتضيات وظيفته الجديدة .