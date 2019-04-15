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    ارتفع بـ"قناة السويس".. أسعار الدولار في 10 بنوك مع نهاية التعاملات

    05:23 م الإثنين 15 أبريل 2019
    ارتفع بـ"قناة السويس".. أسعار الدولار في 10 بنوك مع نهاية التعاملات

    أسعار الدولار

    كتب- مصطفى عيد:

    ارتفع سعر الدولار في بنك قناة السويس مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين مقارنة بمستواه في الصباح، فيما استقر السعر في 9 بنوك أخرى.

    وارتفع سعر الدولار قرشين في بنك قناة السويس إلى 17.28 جنيه للشراء، و17.38 جنيه للبيع.

    واستقر سعر العملة الأمريكية في بنكي الأهلي المصري ومصر عند 17.25 جنيه للشراء، و17.35 جنيه للبيع.

    وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنوك التجاري الدولي، والإسكندرية، والعربي الأفريقي، وكريدي أجريكول عند 17.26 جنيه للشراء، و17.36 جنيه للبيع.

    واستقر سعر العملة الأمريكية في بنك التعمير والإسكان عند 17.27 جنيه للشراء، و17.37 جنيه للبيع.

    واستقر سعر الدولار في بنك البركة عند 17.28 جنيه للشراء، و17.38 جنيه للبيع.

    وظل سعر العملة الأمريكية ثابتًا في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 17.29 جنيه للشراء، و17.38 جنيه للبيع.

    أسعار الدولار الدولار بنك قناة السويس بنك التعمير والإسكان بنك البركة

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