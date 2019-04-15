تراجع جماعي لمؤشرات البورصة مع نهاية تعاملات الاثنين

كتب- مصطفى عيد:

شهدت مؤشرات البورصة تراجعا جماعيا مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين، مع اتجاه المستثمرين المصريين نحو البيع.

وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.09% بنهاية التعاملات إلى مستوى 15055 نقطة.

كما هبط المؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.48%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.42%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين خلال تعاملات اليوم صافي بيع بقيمة 201.9 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات الأجانب والعرب صافي شراء بقيمة 201.5 مليون جنيه، و380.3 ألف جنيه على التوالي.

وكانت البورصة تراجعت مع نهاية تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، حيث انخفض المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.24% إلى مستوى 15069 نقطة، مع اتجاه المستثمرين المصريين نحو البيع.