اتحاد الصناعات يتقدم بورقة عمل لرئاسة الوزراء حول تحديات الصناعة

كتب- محمد علاء الدين:

قال طارق توفيق وكيل اتحاد الصناعات ورئيس غرفة التجارة الأمريكية، إن اتحاد الصناعات تقدم بورقة عمل لرئاسة مجلس الوزراء حول المعوقات التي تواجه القطاع الصناعي، وتعطل من تحقيق التنمية الصناعية.

وعلى هامش المؤتمر الخامس للمسؤولية المجتمعية اليوم الاثنين، لخص توفيق لمصراوي أبرز هذه المعوقات في بيروقراطية استخراج التراخيص، وتفعيل القرارات والقوانين، للمساعدة في دفع نمو القطاع الصناعي.

وأضاف توفيق: "نركز على التدريب لسد الفجوة بين حاجة سوق العمل والطلبة الخريجين من الجامعات، كذلك سنركز على تدريبهم على التكنولوجيا الحديثة لمواكبة التطور التكنولوجي".