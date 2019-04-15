تراجع الكوسة وارتفاع البطاطس.. أسعار الخضر والفاكهة بسوق العبور اليوم

كتب- مصطفى عيد:

تراجعت أسعار كيلو الكوسة، والباذنجان البلدي، والفلفل الرومي، بين 50 قرشا وجنيه واحد، في سوق العبور خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستوياتها أمس الأحد.

وفي المقابل، ارتفعت أسعار كيلو البطاطس، والبرتقال أبو سرة بين 25 و50 قرشا في سوق العبور خلال تعاملات اليوم.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين جنيهين و5.5 جنيه.

البطاطس بين 4.25 جنيه و6 جنيهات، بزيادة 25 قرشا.

البصل بين 4 و6 جنيهات.

الكوسة بين 3 و5 جنيهات بتراجع جنيه.

الفاصوليا بين 7 جنيهات و13 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 4 جنيهات و6.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 8 و10 جنيهات، بتراجع جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 7 و9 جنيهات.

الملوخية بين 6 و8 جنيهات.

الخيار البلدي بين 4 جنيهات و5.5 جنيه.

البسلة بين 7 و10 جنيهات.

القلقاس بين 5 و8 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 3.5 و4.5 جنيه.

البرتقال السكري بين 4 و5 جنيهات.

البرتقال أبو سرة بين 4 جنيهات و6.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

اليوسفي بين 3.5 و 7.5 جنيه.

الليمون البلدي بين 18 و22 جنيها.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

الرمان بين 9 جنيهات و13 جنيها.

الموز البلدي بين 5 و6 جنيهات.