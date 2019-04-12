زيادة 9 جنيهات لكيلو الليمون بسوق الجملة.. أسعار الخضر والفاكهة في أسبوع

القاهرة – مصراوي:

ارتفعت أسعار الطماطم والباذنجان البلدي والخيار البلدي والموز، بالإضافة إلى قفزة أسعار الليمون البلدي في سوق العبور خلال الأسبوع الماضي.

وتراوح سعر كيلو الليمون البلدي في السوق اليوم الجمعة، بين 18 و22 جنيها، بزيادة 9 جنيهات مقابل 9 جنيهات و13 جنيها الجمعة الماضي.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2.5 و5.75 جنيه بزيادة 50 قرشًا.

البطاطس بين 4.5 و6 جنيهات.

البصل بين 4 و6 جنيهات بتراجع 50 قرشًا.

الكوسة بين 4 و6 جنيهات بزيادة جنيه.

الفاصوليا بين 7 و 13 جنيهًا.

الباذنجان البلدي بين 6 جنيهات و7.5 جنيه، بزيادة جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 8 جنيهات و11 جنيها.

الفلفل الحامي البلدي بين 7 و9 جنيهات، بزيادة جنيه.

الملوخية بين 6 و8 جنيهات.

الخيار البلدي بين 5 و6 جينهات، بزيادة 50 قرشًا.

البسلة بين 7 و 10 جنيهات.

القلقاس بين 5 و8 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 3.5 جنيه و4.5 جنيه.

البرتقال السكري بين 4 و5 جنيهات.

البرتقال أبو سرة بين 4 جنيهات و6.5 جنيه، بزيادة 50 قرشًا.

اليوسفي بين 3.5 و 7.5 جنيه.

الليمون البلدي بين 18 و22 جنيها، بزيادة 9 جنيهات.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

الرمان بين 9 جنيهات و13 جنيها، بزيادة جنيه.

الموز البلدي بين 5 و 6 جنيهات، بزيادة 3 جنيهات.