تقرير: 47.5% ارتفاعا بعدد السياح الوافدين إلى مصر خلال العام الماضي

كتب- مصطفى عيد:

شهد العام المالي الماضي ارتفاع عدد السياح الوافدين إلى مصر بنسبة 47.5% مقارنة بما كان عليه في عام 2016-2017، بحسب التقرير الشهري لوزارة المالية عن مارس الماضي، والصادر اليوم الخميس.

ووفقا للتقرير، سجل عدد السياح الوافدين إلى مصر نحو 9.8 مليون سائح خلال عام 2017-2018 مقابل نحو 6.6 مليون سائح في عام 2016-2017.

ووصل عدد الليالي التي قضاها السائحون في مصر خلال العام المالي الماضي إلى نحو 102.6 مليون ليلة مقابل 50.9 مليون ليلة في عام 2016-2017 بنسبة زيادة 101.6%

وسجل متوسط عدد الليالي السياحية للسائح الواحد 10.5 ليلة في عام 2017-2018 مقابل 7.7 ليلة في عام 2016-2017، وفقا للتقرير.

وسجلت الإيرادات السياحية خلال العام المالي الماضي 9.8 مليار دولار مقابل نحو 4.4 مليار دولار في العام قبل الماضي بنسبة زيادة 123.9%، بحسب بيانات البنك المركزي.

وبحسب بيانات ميزان المدفوعات الصادرة مؤخرا عن البنك المركزي، سجلت إيرادات السياحة في النصف الأول من العام المالي الجاري 6.8 مليار دولار مقابل 5 مليارات دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة 36.4%.