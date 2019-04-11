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    زيادة البوري والمكرونة السويسي.. أسعار السمك بسوق العبور اليوم

    01:18 م الخميس 11 أبريل 2019
    زيادة البوري والمكرونة السويسي.. أسعار السمك بسوق العبور اليوم

    أسعار السمك

    القاهرة – مصراوي:

    ارتفع سعر كيلو السمك البلطي، جنيها واحدا، خلال تعاملات اليوم الخميس، بسوق العبور مقارنة بمستواه أمس، ليتراوح بين 34 و38 جنيهًا، كما ارتفع سعر كيلو السمك البوري جنيهين، ليتراوح بين 40 و50 جنيهًا.

    وارتفع سعر كيلو المكرونة السويسي 5 جنيهات، ليتراوح بين 60 و66 جنيها، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

    وهبط سعر كيلو السبيط والكاليماري 10 جنيهات، ليتراوح بين 90 و170 جنيهًا، كما تراجع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، ليتراوح بين 30 و130 جنيهًا.

    وتراجع سعر كيلو الجمبري 25 جنيهًا ليتراوح بين 250 و320 جنيهًا، كما استقر سعر كيلو الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيهًا.

    أسعار السمك سوق العبور السمك البلطي

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