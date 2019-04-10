لاجارد: اتفقت مع السيسي على ضرورة استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي

القاهرة- مصراوي:

وصفت المدير العام لصندوق النقد الدولي، كرسيتين لاجارد، ما حققته مصر في ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي بأنه "تقدم جيد".

وأضافت في بيان صحفي عقبب لقاءها مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ساعة مبكرة من اليوم الأربعاء: "ناقشت والرئيس السيسي ما حققته مصر من تقدم جيد في ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يدعمه الصندوق بقيمة 12 مليار دولار أمريكي، لقد تم إحراز تقدم جيد في تنفيذ البرنامج".

وتوقعت لاجارد أن يتم إجراء المراجعة الأخيرة لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي في غضون الأشهر المقبلة.

وقالت إنه بينما يواصل الاقتصاد المصري النمو بقوة، انخفضت معدلات البطالة إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2011.

وأضافت أن احتياطيات النقد الأجنبي بلغت مستويات مريحة، وتم وضع الدين العام على مسار هبوطي بدعم من جهود الضبط المالي الداعمة للنمو.

وبحسب لاجارد فإنها اتفقت مع الرئيس السيسي على أهمية المضي قدما ببرنامج الإصلاحات الهيكلية الذي وضعته السلطات والذي يهدف إلى دعم النمو الاحتوائي ومعالجة القيود التي تعوق تنمية القطاع الخاص".

وقالت إنه هذه الإصلاحات ستساهم في تحقيق النمو بقيادة القطاع الخاص على أساس أكثر استمرارية واحتواءً لجميع الفئات، مما سيساعد مصر على خلق وظائف للشباب مع ضمان توافر الموارد الكافية للحماية الاجتماعية.

وأكدت لاجارد على التزام الصندوق بدعم مصر وشعبها في هذه الجهود.

يذكر أن الرئيس السيسي يزور أمريكا لمدة 3 أيام، والتقى خلالها مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب.

ومنذ 2016 تنفذ مصر برنامجًا للإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي مقابل الحصول على 12 مليار دولار لمدة 3 سنوات.