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    مصر والسعودية توقعان اتفاقية في مجال المعاشات

    04:14 م الإثنين 01 أبريل 2019
    مصر والسعودية توقعان اتفاقية في مجال المعاشات

    المؤسسة العامة للتقاعد في السعودية

    القاهرة- مصراوي:

    قال بيان صحفي من السفارة السعودية بالقاهرة إن المؤسسة العامة للتقاعد بالمملكة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بمصر، وقعا مذكرة تفاهم في مجال المعاشات، وذلك بمقر المؤسسة الرئيسي بمدينة الرياض.

    وبحسب البيان الصادر اليوم الاثنين فإن المذكرة وقعت من جانب محافظ المؤسسة محمد بن طلال النحاس ومن جانب الهيئة رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، محمد سعودي قطب.

    ونقل البيان عن محافظ المؤسسة قوله إن المذكرة تأتي لتعزيز التعاون بين البلدين ودعماً للجهود المشتركة في مجال التقاعد، ولتبادل التجارب والدراسات في مجال الأبحاث والتخطيط التي تهدف إلى تحسين الأداء وتطويره لخدمة المستفيدين وأصحاب المعاشات.

    يُذكَر أن هذه هي أول مذكرة تفاهم سعودية مصرية مشتركة للتدريب وتبادل الخبرات في مجال التقاعد.

    وبحسب البيان فإن المذكرة تهدف إلى تأهيل وتدريب الكوادر لدى الطرفين لتحسين المهارات وتطوير القدرات، كما تضع المذكرة إطاراً للتشاور والتنسيق بين الطرفين فيما يستجد في المجال التقاعدي بين البلدين.

    المؤسسة العامة للتقاعد في السعودية السعودية المعاشات الرياض

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