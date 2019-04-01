أسعار الذهب ترتفع في السوق المحلي خلال تعاملات الاثنين

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الاثنين، بنحو 3 جنيهات للجرام الواحد، مقارنة بمستوياتها أمس الأحد.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل 630 جنيهًا خلال تعاملات اليوم مقابل 627 جنيهًا أمس.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 540 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 إلى 720 جنيهًا، ووصل الجنيه الذهب إلى 5040 جنيهًا.

وبحسب بيانات وكالة بلومبرج، انخفضت أسعار الذهب العالمية بشكل طفيف خلال تعاملات اليوم، حيث شهد سعر الأوقية تراجعا بنحو 1.18 دولار بنسبة 0.09% مقارنة بنهاية تعاملات أمس، ليسجل 1291.20 دولار في الساعة 1:40 ظهرا بتوقيت القاهرة.