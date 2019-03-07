الاستثمار تنظم ندوة لعرض رؤيتها بشأن المسؤولية المجتمعية للشركات

كتب- مصطفى عيد:

نظمت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ندوة بعنوان "المسؤولية المجتمعية.. الطريق نحو الاستثمار والتنمية"، لعرض رؤية الوزارة والهيئة بشأن المسؤولية المجتمعية للشركات، بحسب بيان من الوزارة اليوم الخميس.

وقالت علا القبرصي، نائبة الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، إنه تم خلال الندوة تعريف الشركات بمفهوم المسئولية المجتمعية وأهميتها، حيث ينص قانون الاستثمار لأول مرة على المسؤولية المجتمعية للمستثمر، بتخصيص نسبة لا تجاوز 10% من أرباحه السنوية لاستخدامها في إنشاء نظام للتنمية المجتمعية خارج مشروعه الاستثماري.

وأضافت أنه تم تشجيع وتحفيز الشركات المشاركة في الندوة على القيام بدورها لتحقيق التنمية الشاملة، كما تم عرض جهود وزارة الاستثمار والتعاون الدولي في تحسين بيئة الأعمال، ونشر ثقافة المسؤولية المجتمعية، وخلق قنوات للتواصل الفعال مع المستثمرين، بحسب البيان.

وأعلنت علا القبرصي عن اختيار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، قائمة دورية من الشركات الرائدة في مجالات المسؤولية المجتمعية، سواء البيئية أو الرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية أو التعليم أو مجالات التدريب والبحث العلمي، والمشاركة في برامج رعاية الأسر الفقيرة وتحسين معيشة المواطنين، وتوفير فرص عمل لذوي الاحتياجات الخاصة ورعاية الموهوبين والمبتكرين.

وأوضحت أن هذه القائمة تأتي في إطار المبادرة التي أطلقتها سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي لاختيار أفضل المشروعات الاستثمارية التي تقوم بأنشطة تنمية مجتمعية، وتعد أول مبادرة من نوعها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتضمنت الندوة حلقات نقاشية حول دور الجهات المختلفة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتكامل بين الأدوار المختلفة للقطاع الحكومي ومنظمات المجتمع المدني، حيث أشار معتز يكن، مستشار أول وزيرة الاستثمار، إلى أهمية حوافز قانون الاستثمار المرتبطة بمساهمة القطاع الخاص في المشروعات التنموية.

وكانت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أطلقت مسابقة التميز في مجال المسؤولية المجتمعية لاختيار قائمة بأفضل الشركات الرائدة في هذا المجال كل عام وفقا لمجموعة من المعايير الدولية، على أن يتم منح الشركات الفائزة مجموعة من الحوافز الإجرائية تشمل تنظيم حفل لتوزيع جوائز وشهادات تقدير للشركات الفائزة.