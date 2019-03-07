وزيرتا الاستثمار والصحة على رأس وفد مصري لبحث التعاون مع تشاد

كتب- مصطفى عيد:

بدأ وفد مصري يضم على رأسه سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وهالة زايد وزيرة الصحة، اليوم الخميس، زيارة إلى تشاد، لدراسة أوجه التعاون والاستثمار مع الجانب التشادي، بحسب بيان من وزارة الاستثمار اليوم الخميس.

وقالت وزارة الاستثمار إن هذه الزيارة تأتي بناءً على تكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي إطار حرص القيادة المصرية على توطيد علاقاتها مع أشقائها الأفارقة.

ويضم الوفد المصري إلى تشاد أيضا ممثلين عن شركتي القابضة للتشييد والتعمير، والقابضة للأدوية والكمياويات والمستلزمات الطبية، التابعين لوزارة قطاع الاعمال العام، بالإضافة إلى أعضاء من جمعية رجال الأعمال المصريين، ومجموعة من الشركات المصرية في مجالات الصحة والدواء والتشييد والبناء.



ومن المنتظر أن يعقد الوفد المصري عدة لقاءات مع كل من عيسى دوبرانج وزير الاقتصاد والتنمية التشادي، وعبد الرحمن مختار وزير البنية التحتية التشادي، وعزيز صالح وزير الصحة العامة التشادي، وعائشة بريمة وزيرة استصلاح الأراضي والسكن والتمدن التشادية، وأمير الدودو رئيس غرفة التجارة والصناعة.

كما يشمل برنامج الزيارة عقد لقاءات أيضا مع كل من المجلس الوطني لأصحاب الأعمال التشادي، والوكالة الوطنية للاستثمارات والصادرات التشادية.

وتستهدف هذه اللقاءات بحث تعزيز الاستثمارات المشتركة خاصة في مجالي الأدوية والبناء والتشييد، وإقامة مجلس رجال أعمال مصري تشادي لفتح أسواق خارجية للصادرات المصرية بين مصر وتشاد، وتنشيط حركة التبادل التجاري، بالإضافة إلى التعاون في مجالات الثروة الحيوانية والنقل البري والطيران والموارد المائية والري.

وقالت وزيرة الاستثمار إن الزيارة تأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس لتعميق العلاقات الاقتصادية، وزيادة الاستثمارات المشتركة، وتعزيز التبادل التجاري مع دول القارة الأفريقية خاصة دول الجوار ومنها تشاد.



وأضافت أن الزيارة تهدف أيضا إلى بحث سبل تطوير البنية الاساسية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادي عبر الحدود، وهي العناصر التي تأتي ضمن أولويات رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.

وذكرت الوزيرة، أن الوفد المصري يضم عددا من الشركات المصرية في إطار تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية والاستثمار على مستوى البلدان الأفريقية، وتشجيع المستثمرين المصريين لتوجيه استثماراتهم لدول أفريقيا ومنها دولة تشاد.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي في إطار قرار الرئيس خلال ختام منتدى أفريقيا 2018 بإنشاء صندوق ضمان مخاطر الاستثمار في أفريقيا، للمشاركة في تنمية القارة، والاستفادة من الفرص الهائلة المتوفرة بها، وزيادة التعاون الفني مع دول القارة في مجالات الاستثمار في رأس المال البشري، والتحول الرقمي، وإدارة التمويلات الدولية، والحوكمة ونظم المتابعة والتقييم.

وقالت وزيرة الصحة، إن الزيارة تأتي في إطار خطة مصر لتحقيق التنمية الاقتصادية بأفريقيا في مجال مكافحة أمراض القارة وفقاً لتوجيهات الرئيس خلال رئاسته للاتحاد الأفريقي العام الجاري.

وأضافت الوزيرة أن نقل الخبرات المصرية للدول الأفريقية الشقيقة في مجال مكافحة الأمراض وخاصةً الأمراض غير السارية يعتبر من أهم أولويات أجندة مصر أثناء رئاستها للاتحاد الأفريقي، في إطار ما نفذته مصر من أكبر مبادرة رئاسية للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية، والتي حققت نجاحات كبيرة وسجلت أرقاماً قياسية.

وذكرت وزيرة الصحة إلى أهمية وضع استراتيجيات قومية وخطط عمل للوقاية من الأمراض غير السارية والسرطان، ومكافحة الإعاقة، وزيادة الوعي الصحي بشكل عام في القارة الأفريقية.

وأشارت إلى أن مصر ماضية في خلق بيئة خصبة لتحفيز كافة المستثمرين لتكثيف الاستثمار في مجال الأدوية، مؤكدة على العمل لتعزيز تصنيع المنتجات الحيوية لعلاج الأورام، حيث سيتم تصنيع حوالي 70 منتجا محليا لعلاج الأورام بنهاية عام 2019.

كما تعكف مصر حاليا على المشروع القومي لتجميع وتصنيع البلازما، لسد احتياجات السوق المصري والأفريقي من مشتقات البلازما، وفقا للوزيرة.