الكوسة تتراجع والباذنجان يرتفع.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور

كتبت- دينا خالد:

تراجعت أسعار الكوسة والفاصوليا، بينما ارتفعت أسعار الباذنجان البلدي والقلقاس في سوق العبور خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستوياتها، أمس السبت.

وتراوح سعر كيلو الطماطم، اليوم الأحد بين جنيهين و5.5 جنيه، والبطاطس بين 4.5 و6.75 جنيه، والكوسة بين 3 و5.5 جنيه، وفقا لبيانات الموقع الرسمي للسوق.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2 و5.5 جنيه.

البطاطس بين 4.5 و6.75 جنيه.

البصل بين 4.25 و6.25 جنيه.

الكوسة بين 3 و5.5 جنيه، بتراجع 1.5 جنيه.

الفاصوليا بين 7 جنيهات و15 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

الباذنجان البلدي بين 6 و7.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 8 جنيهات، و12جنيها، بزيادة 3 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 6 و8 جنيهات.

الملوخية بين 6 و8 جنيهات.

الخيار البلدي بين 5 و7 جنيهات.

البسلة بين 7 جنيهات و10 جنيهات.

القلقاس بين 3 و6 جنيهات، بزيادة جنيها.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 3 جنيه و4.5 جنيه، بزيادة 1.5 جنيه.

البرتقال السكري بين 4 و5 جنيهات.

البرتقال أبو سرة بين 4 و6 جنيهات.

اليوسفي بين 3.5 و7.5 جنيه.

الليمون البلدي بين 9 جنيهات و13 جنيها.

الجوافة بين 5 و7 جنيهات.

الرمان بين 8 جنيهات و12 جنيها.

الموز البلدي بين 3.5 و5.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.