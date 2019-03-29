التخطيط: 1.17 تريليون جنيه استثمارات كلية للعام المالي المقبل

القاهرة – مصراوي:

قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، في بيان اليوم الجمعة، إن الاستثمارات الكلية بخطة العام المالي الجديد تُقدر بحوالي 1.17 تريليون جنيه.

وأضافت الوزيرة، أن الاستثمارات العامة العام المالي المقبل تمثل نسبة 46% من الاستثمارات الكلية بقيمة 534.4 مليار جنيه.

وأشارت الوزيرة، إلى أن التسعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي حققت نموا 19% في أداء الاستثمارات العامة بنحو 310 مليار جنيه، بينها 26% للاستثمارات الحكومية لتبلغ 90 مليار جنيه

وعرضت الوزيرة اليوم، الملامح الرئيسية لاستثمارات خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى 2019-2020 والتي ترتكز على برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل والاستحقاقات الدستورية، وتكليفات القيادة السياسية وبرنامج عمل الحكومة إلى جانب تنفيذ أهداف رؤية مصر 2030

وتابعت السعيد أن خطة التنمية المستدامة تضمنت البعد الاجتماعي بتحقيق النمو الاحتوائي بتوفير فرص متكافئة للجميع والبعد الاقتصادي وتحقيق النمو المستدام من خلال تحقيق نمو اقتصادي مرتفع ومستقر إلى جانب البعد العمراني والبيئي والذي يهدف إلى تحقيق نمو متوازن من خلال الانتشار العمراني والحفاظ على الموارد الطبيعية.

وتستهدف الوزارة تحقيق تصاعد مطرد في معدل النمو الاقتصادي ليصل إلى 6% مقارنة بـ 5.6% في خطة العام المالي الحالي.

وأضافت السعيد أن خطة العام المالي القادم تستهدف خفض معدلات البطالة إلى حوالي 9.1% بتوسيع الطاقة الاستيعابية للسوق بـ 800 إلى 900 ألف فرصة عمل سنويا.

وأوضحت، أن الخطة تستهدف تحقيق نسبة 80% لمساهمة صافي الصادرات والاستثمار من النمو المستهدف العام المالي المقبل، مع تراجع مساهمة الاستهلاك في النمو الاقتصادي والذي سجل نسبة 1% في الربع الثاني من العام المالي الحالي.

كما أشارت وزيرة التخطيط أن خطة 2019-2020 تستهدف ضبط معدل النمو السكاني في حدود 2.3%.

وقالت الوزيرة إن الخطة تستهدف تحقيق 32% زيادة في مخصصات قطاع الإسكان والمرافق، لاستكمال محطات المعالجة الثنائية والثلاثية للاستغلال الأمثل للموارد المائية ورفع نسبة تغطيات شبكات الصرف في القرى من 35% إلى 45% ومحطات التحلية في المحافظات الحدودية.

كما تستهدف الخطة تحقيق معدل زيادة 24% في قطاع التعليم قبل الجامعي لإنشاء 10 آلاف فصل واستكمال منظومة تطوير التعليم من خلال التابلت المدرسي، وتحقيق 58% زيادة قطاع التعليم الجامعي والبحث العلمي لإضافة 3 جامعات جديدة وبدء تأسيس 10 جامعات تكنولوجية حيث يتم تخصيص 2 مليار جنيه للبحث العلمي وذلك بنسبة نمو تبلغ 31%.

وأضافت السعيد أن الخطة تستهدف كذلك تحقيق نسبة 17% زيادة في مخصصات قطاع النقل لإضافة 5 محطات للتشغيل لمترو الأنفاق مع استكمال المرحلتين الثالثة والرابعة من شبكات مترو الأنفاق واستكمال إنشاء 10 محاور عرضية على النيل.

وتستهدف الوزراة، تحقيق 23% نسبة زيادة في مخصصات قطاع التجارة والصناعة لاستكمال المشروع القومي لإنشاء تجمعات صناعية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة حيث من المستهدف انشاء 13 تجمعا صناعيا.

وقالت السعيد، إنه يستهدف ارتفاع نسب مخصصات قطاعي الصحة والسكان والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 20% و127% للقطاعين على التوالي وذلك لإنشاء وتطوير وتجهيز 12 مستشفى و7 مستشفيات نموذجية مع إنشاء 28 مركز اسعاف وتطوير 150 مركزا أخرين.

وأشارت إلى استهداف تطوير 36 منشأة صحية في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل إلى جانب إضافة نحو 700 سرير جديد فضلاً عن تنفيذ البنية التكنولوجية للعاصمة الإدارية الجديدة فيما يخص قطاع الاتصالات

وتستهدف خطة العام المالي المقبل، تحقيق زيادة 26% فيما يخص الشباب والرياضة لإنشاء 205 مركز شباب ومدينتين شبابية جديدة، وإنشاء 30 ملعب كرة قدم.

كما يستهدف زيادة مخصصات الثقافة بنسبة 48% لتطوير 28 مكتبة والانتهاء من 43 قصر وبيت ثقافة مع بدء تنفيذ المنظومة الأمنية في 33 متحفا.

وقالت السعيد، إن الوزارة ستنشئ أول منظومة متابعة وتقييم أداء للجهاز الحكومي تتضمن 2800 مؤشر أداء لقياس أداء 35 وزارة وجهة حكومية بشكل ربع سنوي.