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    أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور خلال الأسبوع

    01:07 م الجمعة 29 مارس 2019
    أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور خلال الأسبوع

    ارشيفية

    القاهرة – مصراوي:

    استقرت أسعار عدد من الخضروات والفاكهة في سوق العبور خلال تعاملات الأسبوع الماضي.

    وتراوح سعر كيلو الطماطم اليوم الجمعة بين 2 و5.5 جنيه، والبطاطس بين 4.5 و 6.75 جنيه، والبصل بين 4.25 و6.25 جنيه، والكوسة بين 4 و 7 جنيهات، وهي نفس أسعار الجمعة الماضي، وفقا لبيانات الموقع الرسمي للسوق.

    ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

    أسعار الخضروات:

    الطماطم بين 2 و5.5 جنيه.

    البطاطس بين 4.5 و 6.75 جنيه.

    البصل بين 4.25 و6.25 جنيه.

    الكوسة بين 4 و 7 جنيهات.

    الفاصوليا بين 7 و 17 جنيهًا، بتراجع 7 جنيهات.

    الباذنجان البلدي بين 6 و7 جنيهات، بتراجع جنيه.

    الفلفل الرومي البلدي بين 7 جنيهات، و9.5 جنيه.

    الفلفل الحامي البلدي بين 8 و10 جنيهات بزيادة 3 جنيهات.

    الملوخية بين 6 و8 جنيهات.

    الخيار البلدي بين 5 و 7 جنيهات.

    البسلة بين 8 جنيهات و12 جنيهًا، بانخفاض جنيه.

    القلقاس بين 3 و5 جنيهات.

    أسعار الفاكهة:

    البرتقال البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

    البرتقال السكري بين 2 و2.5 جنيه بزيادة 50 قرشا.

    البرتقال أبو سرة بين 4 و6 جنيهات، بزيادة جنيهين.

    اليوسفي بين 3.5 و 7.5 جنيه.

    الليمون البلدي بين 9 جنيهات و13 جنيها، بزيادة جنيه.

    الجوافة بين 6 و 10 جنيهات، بزيادة 4 جنيهات.

    الرمان بين 8 جنيهات و11 جنيها، بزيادة 3 جنيهات.

    الموز البلدي بين 3 و5 جنيهات.

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    أسعار الخضروات أسعار الفاكهة سوق العبور البطاطس الطماطم

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