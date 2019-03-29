أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور خلال الأسبوع

القاهرة – مصراوي:

استقرت أسعار عدد من الخضروات والفاكهة في سوق العبور خلال تعاملات الأسبوع الماضي.

وتراوح سعر كيلو الطماطم اليوم الجمعة بين 2 و5.5 جنيه، والبطاطس بين 4.5 و 6.75 جنيه، والبصل بين 4.25 و6.25 جنيه، والكوسة بين 4 و 7 جنيهات، وهي نفس أسعار الجمعة الماضي، وفقا لبيانات الموقع الرسمي للسوق.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2 و5.5 جنيه.

البطاطس بين 4.5 و 6.75 جنيه.

البصل بين 4.25 و6.25 جنيه.

الكوسة بين 4 و 7 جنيهات.

الفاصوليا بين 7 و 17 جنيهًا، بتراجع 7 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 6 و7 جنيهات، بتراجع جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 7 جنيهات، و9.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 8 و10 جنيهات بزيادة 3 جنيهات.

الملوخية بين 6 و8 جنيهات.

الخيار البلدي بين 5 و 7 جنيهات.

البسلة بين 8 جنيهات و12 جنيهًا، بانخفاض جنيه.

القلقاس بين 3 و5 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

البرتقال السكري بين 2 و2.5 جنيه بزيادة 50 قرشا.

البرتقال أبو سرة بين 4 و6 جنيهات، بزيادة جنيهين.

اليوسفي بين 3.5 و 7.5 جنيه.

الليمون البلدي بين 9 جنيهات و13 جنيها، بزيادة جنيه.

الجوافة بين 6 و 10 جنيهات، بزيادة 4 جنيهات.

الرمان بين 8 جنيهات و11 جنيها، بزيادة 3 جنيهات.

الموز البلدي بين 3 و5 جنيهات.

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