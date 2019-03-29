أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور خلال الأسبوع
القاهرة – مصراوي:
استقرت أسعار عدد من الخضروات والفاكهة في سوق العبور خلال تعاملات الأسبوع الماضي.
وتراوح سعر كيلو الطماطم اليوم الجمعة بين 2 و5.5 جنيه، والبطاطس بين 4.5 و 6.75 جنيه، والبصل بين 4.25 و6.25 جنيه، والكوسة بين 4 و 7 جنيهات، وهي نفس أسعار الجمعة الماضي، وفقا لبيانات الموقع الرسمي للسوق.
ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.
أسعار الخضروات:
الطماطم بين 2 و5.5 جنيه.
البطاطس بين 4.5 و 6.75 جنيه.
البصل بين 4.25 و6.25 جنيه.
الكوسة بين 4 و 7 جنيهات.
الفاصوليا بين 7 و 17 جنيهًا، بتراجع 7 جنيهات.
الباذنجان البلدي بين 6 و7 جنيهات، بتراجع جنيه.
الفلفل الرومي البلدي بين 7 جنيهات، و9.5 جنيه.
الفلفل الحامي البلدي بين 8 و10 جنيهات بزيادة 3 جنيهات.
الملوخية بين 6 و8 جنيهات.
الخيار البلدي بين 5 و 7 جنيهات.
البسلة بين 8 جنيهات و12 جنيهًا، بانخفاض جنيه.
القلقاس بين 3 و5 جنيهات.
أسعار الفاكهة:
البرتقال البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.
البرتقال السكري بين 2 و2.5 جنيه بزيادة 50 قرشا.
البرتقال أبو سرة بين 4 و6 جنيهات، بزيادة جنيهين.
اليوسفي بين 3.5 و 7.5 جنيه.
الليمون البلدي بين 9 جنيهات و13 جنيها، بزيادة جنيه.
الجوافة بين 6 و 10 جنيهات، بزيادة 4 جنيهات.
الرمان بين 8 جنيهات و11 جنيها، بزيادة 3 جنيهات.
الموز البلدي بين 3 و5 جنيهات.
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