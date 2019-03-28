تراجع الفاصوليا.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

القاهرة- مصراوي:

استقرت أسعار عدد من الخضروات والفاكهة في سوق العبور، خلال تعاملات اليوم الخميس، عند نفس مستوياتها الأمس.

وتراوح سعر كيلو الطماطم بين جنيهين و5.5 جنيه، والبطاطس بين 4.5 و6.75 جنيه، والبصل بين 4.25 و6.25 جنيه، والكوسة بين 4 و7 جنيهات، بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

وتراجع سعر كيلو الفاصوليا جنيهين خلال تعاملات اليوم، بينما ارتفع سعر كيلو الفلفل الرومي البلدي جنيها واحدا مقارنة بمستواه أمس.

ويرصد مصراوي أسعار كيلو الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين جنيهين و5.5 جنيه.

البطاطس بين 4.5 و6.75 جنيه.

البصل بين 4.25 و6.25 جنيه.

الكوسة بين 4 و7 جنيهات.

الفاصوليا بين 7 جنيهات و17 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

الباذنجان البلدي بين 6 و7 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 7 جنيهات و9.5 جنيه، بزيادة جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 8 و10 جنيهات.

الملوخية بين 6 و8 جنيهات.

الخيار البلدي بين 5 و7 جنيهات.

البسلة بين 8 جنيهات و12 جنيهًا.

القلقاس بين 3 و5 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

البرتقال السكري بين 2.25 و4.25 جنيه.

البرتقال أبو سرة بين 4 و6 جنيهات.

اليوسفي بين 3.5 و7.5 جنيه.

الليمون البلدي بين 9 جنيهات و13 جنيهًا.

الجوافة بين 6 و10 جنيهات.

الرمان بين 8 جنيهات و11 جنيهًا.

الفراولة بين 6 و9 جنيهات.

الموز البلدي بين 3 و5 جنيهات.