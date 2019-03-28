البورصة تنخفض مع بداية تعاملات الخميس
10:27 ص الخميس 28 مارس 2019
كتب- مصطفى عيد:
انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30، مع بداية تعاملات اليوم الخميس، بنسبة 0.1% إلى مستوى 14540 نقطة.
بينما ارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.28% ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.22%.
وكانت البورصة واصلت تراجعها للجلسة الثالثة على التوالي خلال تعاملات أمس الأربعاء، مدفوعة بمبيعات أجنبية ومحلية، حيث هبط المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.6% إلى مستوى 14554 نقطة.
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