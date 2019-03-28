  • عاجل:3 مواقع إلكترونية للاستعلام عن نتيجة قرعة الحج السياحي

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    القمة 117 قرعة الحج السياحي الجولان سورية امتحان أولى ثانوي علاوات أصحاب المعاشات محمد صلاح الطقس أمم أفريقيا 2019

    البورصة تنخفض مع بداية تعاملات الخميس

    10:27 ص الخميس 28 مارس 2019
    البورصة تنخفض مع بداية تعاملات الخميس

    البورصة

    كتب- مصطفى عيد:

    انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30، مع بداية تعاملات اليوم الخميس، بنسبة 0.1% إلى مستوى 14540 نقطة.

    بينما ارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.28% ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.22%.

    وكانت البورصة واصلت تراجعها للجلسة الثالثة على التوالي خلال تعاملات أمس الأربعاء، مدفوعة بمبيعات أجنبية ومحلية، حيث هبط المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.6% إلى مستوى 14554 نقطة.

    البورصة مؤشر البورصة الأسهم

    الخبر التالى:

    أسعار الدولار ترتفع في بنكي البركة وقناة السويس مع بداية التعاملات
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان