البورصة تنخفض مع بداية تعاملات الخميس

كتب- مصطفى عيد:

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30، مع بداية تعاملات اليوم الخميس، بنسبة 0.1% إلى مستوى 14540 نقطة.

بينما ارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.28% ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.22%.

وكانت البورصة واصلت تراجعها للجلسة الثالثة على التوالي خلال تعاملات أمس الأربعاء، مدفوعة بمبيعات أجنبية ومحلية، حيث هبط المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.6% إلى مستوى 14554 نقطة.