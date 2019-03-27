أسعار الدولار ترتفع في 7 بنوك مع نهاية تعاملات الأربعاء

كتبت- شيماء حفظي:

ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه في 7 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستواه خلال بداية التعاملات، بينما تراجع السعر في بنك قناة السويس.

وارتفع سعر العملة الأمريكية قرشا واحدا في بنوك الأهلي، ومصر، والإسكندرية إلى 17.26 جنيه للشراء و17.36 جنيه للبيع.

وصعد سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي، قرشين، ليصل إلى 17.27 جنيه للشراء و17.37 جنيه للبيع.

ورفع البنك التجاري الدولي سعر الدولار 3 قروش، إلى 17.28 جنيه للشراء، و17.38 جنيه للبيع.

وزاد سعر العملة الأمريكية قرشا واحدا في بنك البركة، إلى 17.27 جنيه للشراء، و17.37 جنيه للبيع.

ورفع بنك كريدي أجريكول سعر الدولار قرشين إلى 17.28 جنيه للشراء، و17.38 جنيه للبيع.