أسعار الذهب تستقر عالميًا وسط مخاوف من الركود

القاهرة وكالات:

استقرت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، بعدما سجل أكبر تراجع في نحو أسبوعين في الجلسة السابقة مع تعرض أسواق الأسهم لضغوط نتيجة تراجع حاد في عائدات سندات الخزانة الأمريكية وبيانات ضعيفة، بحسب وكالة رويترز.

واستقر الذهب في التعاملات الفورية عند 1315.58 دولار للأوقية بحلول الساعة 0603 بتوقيت جرينتش.

كما استقر الذهب في المعاملات الآجلة في الولايات المتحدة عند 1314.80 دولار للأوقية.

وتراجع بناء المساكن في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في فبرايرالماضي بينما هبطت ثقة المستهلكين في مارس الجاري لتعطي دلائل إضافية على تباطؤ حاد في النشاط الاقتصادي في بداية العام.

ونزلت الأسهم الاسيوية، اليوم الأربعاء، متخلية عن مكاسب بسيطة حققتها في اليوم السابق مع سعي مستثمرين لاستيعاب التحول الحاد في أسواق السندات الأمريكية وتبعات ذلك بالنسبة لأكبر اقتصاد في العالم، وفقًا للوكالة.

وتراقب الأسواق عن كثب مفاوضات التجارة الصينية الأمريكية التي من المقرر أن تنطلق الخميس القادم في بكين.