  • عاجل:أمطار ورياح وأتربة وحرارة نهارا وبرودة ليلا.. الأرصاد تعلن طقس الخميس

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    الجولان سورية امتحان أولى ثانوي علاوات أصحاب المعاشات هجوم نيوزيلندا محمد صلاح الطقس أمم أفريقيا 2019

    أسعار الذهب تستقر عالميًا وسط مخاوف من الركود

    12:14 م الأربعاء 27 مارس 2019
    أسعار الذهب تستقر عالميًا وسط مخاوف من الركود

    أسعار الذهب

    القاهرة وكالات:

    استقرت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، بعدما سجل أكبر تراجع في نحو أسبوعين في الجلسة السابقة مع تعرض أسواق الأسهم لضغوط نتيجة تراجع حاد في عائدات سندات الخزانة الأمريكية وبيانات ضعيفة، بحسب وكالة رويترز.

    واستقر الذهب في التعاملات الفورية عند 1315.58 دولار للأوقية بحلول الساعة 0603 بتوقيت جرينتش.

    كما استقر الذهب في المعاملات الآجلة في الولايات المتحدة عند 1314.80 دولار للأوقية.

    وتراجع بناء المساكن في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في فبرايرالماضي بينما هبطت ثقة المستهلكين في مارس الجاري لتعطي دلائل إضافية على تباطؤ حاد في النشاط الاقتصادي في بداية العام.

    ونزلت الأسهم الاسيوية، اليوم الأربعاء، متخلية عن مكاسب بسيطة حققتها في اليوم السابق مع سعي مستثمرين لاستيعاب التحول الحاد في أسواق السندات الأمريكية وتبعات ذلك بالنسبة لأكبر اقتصاد في العالم، وفقًا للوكالة.

    وتراقب الأسواق عن كثب مفاوضات التجارة الصينية الأمريكية التي من المقرر أن تنطلق الخميس القادم في بكين.

    أسعار الذهب سندات الخزانة الأمريكية الولايات المتحدة

    الخبر التالى:

    تباين أسعار النفط وسط مخاوف من تباطؤ الطلب
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان