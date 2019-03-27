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    أسعار الدولار ترتفع أمام الجنيه في 8 بنوك مع بداية التعاملات

    10:53 ص الأربعاء 27 مارس 2019
    أسعار الدولار ترتفع أمام الجنيه في 8 بنوك مع بداية التعاملات

    أسعار الدولار

    كتب- مصطفى عيد:

    ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه في 8 بنوك مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستواه مساء أمس الثلاثاء، بينما استقر السعر في مصرف أبوظبي الإسلامي.

    وارتفع سعر العملة الأمريكية قرشا واحدا في بنوك الأهلي، ومصر، والعربي الأفريقي، والإسكندرية إلى 17.25 جنيه للشراء و17.35 جنيه للبيع.

    ورفع البنك التجاري الدولي سعر الدولار قرشين، إلى 17.25 جنيه للشراء، و17.35 جنيه للبيع.

    وزاد سعر العملة الأمريكية قرشا واحدا في بنك البركة، وكريدي أجريكول إلى 17.26 جنيه للشراء، و17.36 جنيه للبيع.

    وصعد سعر الدولار قرشين في بنك قناة السويس إلى 17.27 جنيه للشراء، و17.37 جنيه للبيع.

    واستقر سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 17.29 جنيه للشراء، و17.35 جنيه للبيع.

    أسعار الدولار البنك الأهلي البنك التجاري الدولي بنك قناة السويس
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