سحر نصر: 400 مليون دولار زيادة في الاستثمارات السويسرية بمصر خلال عامين

كتب- مصطفى عيد:

قالت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن الاستثمارات السويسرية المباشرة في مصر ارتفعت بنحو 400 مليون دولار خلال العامين الماضيين، لتصل إلى 1.6 مليار دولار، في مجالات الصناعة، والطاقة، والأدوية، والخدمات المالية، والأغذية.

وبحسب بيان من وزارة الاستثمار اليوم الاثنين، أضافت الوزيرة أن سويسرا دولة شريكة مهمة لمصر في أوروبا، حيث يتعاون البلدان في تنفيذ مشروعات تنموية بقيمة 330 مليون فرنك سويسري (نحو 5.7 مليار جنيه).

كما يتعاون الجانبان في دعم مشروعات جديدة من خلال استراتيجية التعاون حتى 2020 بقيمة 86 مليون فرنك سويسري (نحو 1.5 مليار جنيه)، والتي تركز على النمو الاقتصادي المستدام وخلق فرص العمل، بحسب الوزيرة.

جاء ذلك خلال احتفالية نظمتها السفارة السويسرية بالقاهرة، بمناسبة مرور 110 أعوام على العلاقات الاقتصادية والتجارية المصرية السويسرية، بحضور وزيرة الاستثمار، وإيجنازيوكاسيس وزير خارجية سويسرا، الذي يزور مصر حاليا.

كما حضر الاحتفالية بول جارنييه سفير سويسرا لدى القاهرة، وراندا أبو الحسن مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومالين بلومبرج الممثل المقيم للبنك الأفريقي للتنمية في مصر.

وقالت الوزيرة، إن مصر ليست فقط بوابة للاستثمارات السويسرية إلى القارة الافريقية ولكن أيضا إلى الوطن العربي، معربة عن تطلع مصر للتعاون مع سويسرا في أفريقيا في ظل رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي الاتحاد الأفريقي هذا العام.

ودعت الوزيرة، الشركات السويسرية والمستثمرين إلى زيادة استثماراتهم في مصر والتوسع في نشاطهم، في ظل وجود الكثير من الفرص الاستثمارية في المشروعات القومية الكبرى مثل محور تنمية قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة.

وأشارت الوزيرة إلى اطلاق وزارة الاستثمار والتعاون الدولي مبادرة "استثمار بلا تحديات" للتواصل مع المستثمرين حول مقترحاتهم وحل مشكلاتهم، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، والموقع الإلكتروني للوزارة، وعبر البريد الإلكتروني المخصص للمبادرة، بالإضافة إلى لمركز اتصالات الهيئة العامة للاستثمار من خلال الخط الساخن (16035).

وذكر وزير خارجية سويسرا، أن زيارته الحالية هي الأولى له إلى مصر، مشيرا إلى أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وسويسرا وزيادة الاستثمارات المتبادلة والمشروعات المشتركة بين البلدين.

وأكد الوزير السويسري أن مصر تعد بوابة للاستثمارات السويسرية إلى السوق الأفريقية، مشيرا إلى التعاون مع مصر في مجالات التعليم والصناعة والنقل، واهتمام سويسرا بالاستثمار في العنصر البشري خاصة في مجال التعليم.