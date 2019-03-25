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    ارتفاع البلطي والبوري والمكرونة.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

    12:19 م الإثنين 25 مارس 2019
    ارتفاع البلطي والبوري والمكرونة.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

    سمك

    كتبت- شيرين صلاح:

    ارتفع سعر كيلو البلطي جنيهًا واحدًا خلال تعاملات اليوم الاثنين بين 24 جنيهًا و26.5 جنيه، كما ارتفع سعر كيلو السمك البوري 4 جنيهات، ليتراوح بين 39 و43 جنيهًا.

    وزاد سعر كيلو السمك المكرونة السويسي 5 جنيهات، ليتراوح بين 55 و65 جنيهًا، كما زاد سعر كيلو الجمبري 15 جنيهًا، ليتراوح بين 275 و325 جنيهًا.

    واستقر سعر كيلو الكابوريا ليتراوح بين 30 و140 جنيهًا، كما استقر سعر كيلو السبيط والكاليماري ليتراوح بين 90 و180 جنيهًا.

    واستقر سعر كيلو الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و80 جنيهًا، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

    أسعار الأسماك سوق العبور سمك البلطي

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