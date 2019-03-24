مصدر: مليار جنيه زيادة في مخصصات الدعم النقدي بموازنة العام المقبل

زيادة عدد المستفيدين من تكافل وكرامة في العام المق

كتبت- ياسمين سليم:

قال مصدر حكومي إن مخصصات الدعم النقدي سترتفع خلال موازنة العام المالي الجديد بقيمة مليار جنيه لتصل إلى 18.5 مليار جنيه مقارنة بالعام المالي الحالي.

وأضاف المصدر لمصراوي أن وزارة التضامن الاجتماعي طلبت من وزارة المالية تخصيص 1.5 مليار جنيه زيادة على المخصصات المدرجة في موازنة العام المالي الحالي إلا أن وزارة المالية وافقت على إدراج مليار جنيه فقط.

وبحسب البيان المالي لموازنة العام المالي الجاري خصصت وزارة المالية 17.5 مليار جنيه لمعاشات الدعم النقدي خلال العام المالي الحالي، وهو نفس المبلغ المخصص لها خلال العام المالي الماضي، دون أي زيادة.

وتذهب مخصصات الدعم النقدي إلى معاشات الضمان الاجتماعي ومعاشي تكافل وكرامة.

وبحسب المصدر فإن وزارة التضامن الاجتماعي تنوي رفع عدد المستحقين لمعاشي تكافل وكرامة نحو 100 ألف مستحق خلال العام المالي الجديد.

ويبلغ عدد المستحقين الحاليين لمعاشات الدعم النقدي نحو 1.37 مليون أسرة لمعاش الضمان الاجتماعي و2.2 مليون أسرة لمعاشي الدعم النقدي لتكافل وكرامة، وفقًا لتصريحات سابقة لنائبة وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية، نيفين القباج.

وتعمل وزارة التضامن حاليًا على تنقية المستفيدين من معاشات الدعم النقدي، للتأكد من أحقيتهم في الحصول عليه، وهو ما أدى إلى خروج عدد من المستحقين بعد ثبوت عدم استحقاقهم.