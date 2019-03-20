"احتفل بعيد الأم مع أحفادي".. ميرفت حطبة جدة بدرجة "رئيسة شركة قابضة" (فيديو)

كتبت- شيماء حفظي:

قبل نحو 6 سنوات، تولت ميرفت حطبة رئيسة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، منصبها، بعد نحو 27 عامًا من العمل، ليتوج جهدها بمنصب رفيع في وزارة قطاع الأعمال العام، وتصبح أول سيدة تتولى هذا المنصب والوحيدة حتى الآن.

تحكي ميرفت لـ"مصراوي" كيف وازنت بين عملها وأسرتها التي كونتها بعدما تخرجت من كلية التجارة مباشرة، وتزوجت من زميل دراستها حتى صار لديها حفيدان.

وبمناسبة عيد الأم، تتذكر حطبة، أول هدية حصلت عليها من ابنتها، وحفيدها، وما تتمناه بعد تقاعدها عن العمل.