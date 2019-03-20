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    البورصة تصعد مع نهاية التعاملات مدفوعة بمشتريات الأجانب

    03:05 م الأربعاء 20 مارس 2019
    البورصة تصعد مع نهاية التعاملات مدفوعة بمشتريات الأجانب

    البورصة المصرية

    القاهرة – مصراوي:

    ارتفعت البورصة مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، مدفوعة بمشتريات المستثمرين الأجانب.

    وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.5% إلى مستوى 14724 نقطة.

    وارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.02%، بينما انخفض مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنفس النسبة.

    وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب خلال تعاملات اليوم صافي شراء بقيمة 140.96 مليون جنيه، والعرب صافي شراء بقيمة 60.7 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المصريين صافي بيع بقيمة 201.6 مليون جنيه.

    وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 انخفض خلال تعاملات الأمس، بنسبة 1.78% إلى مستوى 14646 نقطة.

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