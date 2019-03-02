كيلو البطاطس عند 6.5 جنيه.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق الجملة اليوم

كتبت- دينا خالد:

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة، خلال تعاملات اليوم السبت، في سوق العبور عند نفس أسعار، أمس الجمعة.

وتراوح سعر الطماطم بين 1.5 جنيه و5 جنيهات، والبطاطس بين 3.5 و6.5 جنيه، والبصل بين 3 جنيهات و5.25 جنيه، وفقا لموقع سوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

الطماطم بين 1.5 جنيه و5 جنيهات.

البطاطس بين 3.5 و6.5 جنيه.

البصل بين 3 جنيهات و5.25 جنيه.

الكوسة بين 6 و10 جنيهات.

الفاصوليا بين 17 و21 جنيهًا.

الباذنجان البلدي بين 5 و7 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 6 و7 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 3 و6 جنيهات.

الملوخية بين 5 و7 جنيهات.

الخيار البلدي بين 4 و6 جنيهات.

البسلة بين 8 جنيهات و12 جنيهًا.

القلقاس بين 3 و5 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 2.5 جنيه و4 جنيهات.

البرتقال السكري بين 3.5 جنيه و4 جنيهات.

البرتقال أبو سرة بين جنيهين و4 جنيهات.

اليوسفي بين 3 و7 جنيهات.

الليمون البلدي بين 6.5 و8.5 جنيه.

الجوافة بين 6 و10 جنيهات.

الرمان بين 5 و8 جنيهات.

الموز البلدي بين 3 و5 جنيهات.