فريد: 3 شركات أبدت رغبة قوية للطرح بالبورصة قيمة 2 منها 14 مليار جنيه

القاهرة- مصراوي:

قال محمد فريد رئيس البورصة، اليوم الثلاثاء، إن 3 شركات بقطاعات وأنشطة اقتصادية مختلفة أبدت رغبة قوية للقيد والطرح بالبورصة، قيمة اثنتين منها تصل إلى 14 مليار جنيه، وجاري تقييم الشركة الثالثة، مشيرا إلى أنه جاري التنسيق مع هذه الشركات في هذا الشأن، بحسب بيان من البورصة.

وأضاف فريد أن البورصة في تشاور مستمر مع كافة أطراف السوق لتعظيم الاستفادة من الآليات والمنتجات المالية الجديدة التي انتهت إدارة البورصة من إطلاقها بعد اعتمادها من هيئة الرقابة المالية، مثل آلية صانع السوق، وبيع الأوراق المالية المقترضة، والمؤشر الجديد EGX30 محدد الأوزان .

جاء ذلك خلال مشاركة رئيس البورصة اليوم في إحدى جلسات مؤتمر "بورتفوليو إيجيبت 2019"، تحت عنوان "فرص تؤرقها المخاطر".

وبحسب فريد، "فإن جدية الحكومة في تنفيذ الطروحات الحكومية عبر توسيع قاعدة ملكية عدد من الشركات يسهم بشكل كبير في تعميق بورصة الأوراق المالية لما لذلك من أهمية في تعزيز التداول والسيولة، عبر زيادة المعروض من الأوراق المالية المتاحة للتداول".

وكانت الحكومة قد بدأت برنامج الطروحات الحكومية هذا الشهر بطرح حصة إضافية من شركة الشرقية للدخان نسبتها 4.5% من أسهم الشركة في البورصة، من خلال 95% طرح خاص و5% طرح عام.

ومن المنتظر أن يتم طرح حصة إضافية من شركتي الإسكندرية لتداول الحاويات وأبو قير للأسمدة ضمن الدفعة الأولى من برنامج الطروحات الحكومية قبل عيد الفطر، بحسب ما قاله هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام في نفس المؤتمر اليوم.

وذكر محمد فريد أن إدارة البورصة غيرت من طريقة التعامل مع عملية جذب شركات جديدة للقيد بالبورصة عبر تدشين نظام جديد "CRM system"، حيث تم بِنَاء قاعدة بيانات كبيرة لغالبية الشركات التي لديها رغبة في القيد بالبورصة، ويتم حاليا التواصل معها لتعريفها بمزايا وإجراءات وضوابط القيد بالبورصة .

وأشار فريد إلى أن إدارة البورصة أخذت على عاتقها العمل على تغيير واقع سوق المال المصري كأحد أهم القنوات التي تسهم في توفير التمويل المطلوب لتوسعات الشركات من خلال فلسلفة جديدة تقوم على الترويج للشركات للقيد جنبا إلى جنب مع رفع مستويات الوعي ونشر الثقافة المالية لدى المجتمع لزيادة أعداد المتعاملين بالسوق من خلال الادخار التراكمي طويل الأجل.