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    معيط: لن نطلب اعتمادات إضافية للموازنة.. ونسير على الطريق الصحيح

    12:23 م الثلاثاء 19 مارس 2019
    معيط: لن نطلب اعتمادات إضافية للموازنة.. ونسير على الطريق الصحيح

    محمد معيط وزير المالية

    كتب- عبدالقادر رمضان:

    قال محمد معيط، وزير المالية، اليوم الثلاثاء، إنه يتوقع تحقيق مستهدفات الموازنة العامة للعام المالي الحالي، دون الحاجة لطلب اعتمادات إضافية من مجلس النواب.

    وأضاف خلال ندوة للسياسات المالية العامة، التي نظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية، "مع اقتراب العام المالي من نهايته أرى أننا نسير على الطريق الصحيح لتحقيق مستهدفات الموازنة المقررة في قانون ربط الموازنة وربما أفضل.. ولن نحتاج الذهاب إلى مجلس النواب لطلب تعديل في الموازنة وفتح اعتمادات إضافية كما جرى العام الماضي".

    وأشار معيط إلى التحديات التي واجهتها الموازنة العامة في العام الماضي، بسبب الأوضاع المالية والاقتصادية العالمية واضطراب الأسواق الناشئة ورفع الفائدة الأمريكية وصعود سعر البترول.

    "رغم كل هذه التحديات الصعبة التي وضعت الاقتصاد المصري تحت ضغط كبير، ونحن لدينا مستهدفات في الموازنة ومتفق عليها صندوق النقد الدولي، لكن بفضل الإصلاحات الاقتصادية تمكنا من تجاوزها ورأينا أخيرا ما حدث من انخفاض سعر الدولار والفائدة في مصر"، بحسب معيط.

    وقال معيط إن الحكومة تستهدف تراجع العجز الكلي في موازنة السنة المالية المقبلة إلى 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق نمو اقتصادي بمعدل 6.1%.

    وتستهدف مصر خفض العجز الكلي هذا العام إلى 8.4% مقارنة بـ9.8% في السنة المالية السابقة.

    محمد معيط وزارة المالية مجلس النواب الموازنة العامة

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