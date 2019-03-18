تفعيل منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية بمكاتب الوزراء والمحافظين

كتب- مصطفي عيد:

قالت وزارة المالية، في بيان لها اليوم الاثنين، إنها فعلت منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية بجميع الوزارات والمحافظات والجامعات الحكومية، تنفيذًا لقرارات رئيس الجمهورية الخاصة بتحقيق الشمول المالي، وميكنة كافة عمليات المدفوعات والمتحصلات الحكومية.

وأضاف البيان، أنه تم الانتهاء من نشر شاشات المنظومة في مكاتب الوزراء والمحافظين ورؤساء الجامعات المصرية الحكومية في إطار جهود الدولة لتحقيق الانضباط المالي للموازنة العامة وتوفير المعلومات والبيانات المالية اللحظية عن موقف التنفيذ الفعلي لجميع مصروفات وإيرادات الهيئات.

وكان مجلس الوزارء أعلن في نوفمبر الماضي، الموافقة على تطبيق إدارة المالية العامة عبر تطبيق النظم الإلكترونية الحديثة في إدارة التدفقات المالية الحكومية من خلال تطبيق منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS وذلك ضمن خطط وزارة المالية للإصلاح المالي، وزيادة الشفافية وإقراراً بمبدأ المسائلة، وتحسين الكفاءة والفعالية ورفع اقتصادية الخدمات العامة.

ووفرت هذة المنظومة نحو 5 مليارات جنيه خلال أول 6 أشهر من تطبيقها، بحسب تصريح سابق لوزير المالية.

وقال محمد معيط، وزير المالية في البيان إن المنظومة الجديدة تساعد الوزراء والمحافظين ورؤساء الجامعات المصرية على متابعة الأداء المالي للموازنة المعتمدة لوزاراتهم ولجميع الهيئات والأجهزة التي يشرفون على عملها كما تمكنهم من متابعة موقف الصرف الفعلي لحظيا على جميع المشروعات الإستثمارية وذلك على مستوى كل مشروع على حدة.

وأضاف معيط، أن هذة المنظومة تهدف إلى إحكام الرقابة على تفعيل الموازنة العامة للدولة، وعدم تجاوز الوحدات الحسابية للاعتمادات المدرجة لها بالموازنة، والإدارة الجيدة للدين العام وإدارة التدفقات النقدية، وإتاحة بيانات لحظية للعمليات المالية لمتخذ القرار، وتطوير نظم الدفع القومية وخلق نظم آمنة ذات كفاءة عالية.

وأشار معيط إلى أن وزارة المالية شكلت فرق متخصصة تواصلت مع مكاتب الوزراء والمحافظين ورؤساء الجامعات، الذين تفاعلوا بإيجابية مع البيانات المالية التي توفرها هذه الشاشات، لافتا إلى أن هذه الشاشات وما تصدره من تقارير في تطوير مستمر يساعد على توفير البيانات المالية الدقيقة بصورة لحظية لمتخذي القرار.