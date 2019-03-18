تراجع البلطي والبوري والمكرونة.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار عدد من الأسماك والمأكولات البحرية خلال تعاملات اليوم الاثنين، في سوق العبور، مقارنة بمستواها أمس، بينما استقر سعر السمك الفيله البلطي.

وتراجع سعر كيلو السمك البلطي 50 قرشًا، ليتراوح بين 24.5 جنيه و26 جنيهًا، كما ارتفع سعر كيلو السمك المكرونة 4 جنيهات، ليتراوح بين 60 و66 جنيهًا.

وانخفض سعر كيلو الجمبري 25 جنيهًا، ليتراوح بين 250 و320 جنيهًا، كما انخفض سعر كيلو السمك البوري 3 جنيهات، ليتراوح بين 35 و41 جنيهًا.

وهبط سعر كيلو السبيط والكاليماري 10 جنيهات، ليتراوح بين 90 و170 جنيهًا، كما انخفض سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، ليتراوح بين 30 و130 جنيهًا.

و استقر سعر كيلو السمك الفليه البلطي بين 30 و80 جنيها، وفقًا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.