تراجع البصل وارتفاع الليمون.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار 5 أصناف من الخضروات والفاكهة بين 25 قرشًا وجنيهين، خلال تعاملات اليوم الاثنين في سوق العبور، مقارنة بمستواياتها أمس.

وتراوح سعر كيلو البصل بين 4.25 و6.75 جنيه، وسعر كيلو الكوسة بين 6 و9 جنيهات، وسعر كيلو الرومان بين 3 و7 جنيهات.

وفي المقابل ارتفع سعر كيلو الليمون البلدي جنيهًا واحدًا، ليتراوح بين 8 جنيهات و12 جنيهًا.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين جنيهين و5.5 جنيه.

البطاطس بين 4 جنيهات و6.75 جنيه.

البصل بين 4.25 و6.25 جنيه، بتراجع 25 قرشًا.

الكوسة بين 6 و9 جنيهات، بتراجع جنيه.

الفاصوليا بين 21 و23 جنيهًا.

الباذنجان البلدي بين 6 و7 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 7 و8 جنيهات، بتراجع جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 4 و7 جنيهات.

الملوخية بين 6 و8 جنيهات.

الخيار البلدي بين 5 و7 جنيهات.

البسلة بين 9 جنيهات و13 جنيهًا.

القلقاس بين 3 و5 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

البرتقال السكري بين 1.5 جنيه و4 جنيهات.

البرتقال أبو سرة بين2.5 جنيه و4 جنيهات، بتراجع 50 قرشًا.

اليوسفي بين 3.5 و7.5 جنيه.

الليمون البلدي بين 8 جنيهات و12 جنيهًا، بزيادة جنيه.

الجوافة بين 4 و6 جنيهات.

الرمان بين 3 و7 جنيهات، بتراجع جنيهين.

الفراولة بين 6 و9 جنيهات.

الموز البلدي بين 3 و5 جنيهات.