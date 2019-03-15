ارتفاع الطماطم والبطاطس.. أسعار الخضر بسوق العبور خلال أسبوع

القاهرة – مصراوي:

ارتفع سعر عدد من الخضروات والفاكهة، خلال الأسبوع الماضي، في سوق العبور بينها الطماطم والبطاطس، والفلفل الرومي البلدي، والبرتقال أبو سرة.

ومقارنة بأسعار الجمعة الماضي، تراجعت أسعار البصل والكوسة، والفلفل الحامي البلدي، والبرتقال البلدي وأبو سرة، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2 جنيه و5.3 جنيه، بزيادة 25 قرشا.

البطاطس بين 4 جنيهات و 6.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

البصل بين 3.25 و5.25 جنيه، بانخفاض 25 قرشا.

الكوسة بين 7 جنيهات و8.5 جنيه، بتراجع 1.5 جنيه.

الفاصوليا بين 19 و 23 جنيهًا.

الباذنجان البلدي بين 6 و7 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 7 و 8 جنيهات، بزيادة جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 3.5 و 5.5 جنيه، بانخفاض 50 قرشا.

الملوخية بين 5 و8 جنيهات.

الخيار البلدي بين 5 و 7 جنيهات.

البسلة بين 8 جنيهات و12 جنيهًا.

القلقاس بين 3 و5 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 1.5جنيه و3 جنيهات، بتراجع جنيه.

البرتقال السكري بين 1.5 جنيه و4 جنيهات، بتراجع جنيه.

البرتقال أبو سرة بين 2.5 جنيه و 4 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

اليوسفي بين 3.5 و 7.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

الليمون البلدي بين 8 جنيهات و11 جنيها، بزيادة 3 جنيهات.

الجوافة بين 4 و6 جنيهات، بتراجع جنيه.

الرمان بين 3 و 7 جنيهات.

الموز البلدي بين 3 و5 جنيهات.