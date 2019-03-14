تراجع جماعي لمؤشرات البورصة بنهاية تعاملات الأسبوع

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي، مع نهاية تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، وسط اتجاه المستثمرين الأجانب نحو البيع.

وانخفض المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.89% عند مستوى 14991 نقطة.

كما تراجع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.52%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.5%

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب خلال تعاملات اليوم صافي بيع بقيمة 141 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المصريين والعرب صافي شراء بقيمة 119 مليون جنيه، 22 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي انخفض مع نهاية تعاملات أمس الأربعاء، بنسبة 0.09%، بضغط من مبيعات أجنبية وعربية.