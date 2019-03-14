هيئة الاستثمار تطلق سجلا إلكترونيا لمندوبي التأسيس المعتمدين

كتب- مصطفى عيد:

أطلقت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، سجلا إلكترونيا لقيد مندوبي التأسيس الإلكتروني المعتمدين لديها بعد اجتيازهم للبرنامج التأهيلي الأول"مندوب التأسيس الإلكتروني المعتمد" المؤهل لتنمية مهارات التأسيس الإلكتروني للمنشآت الفردية وشركات الأشخاص، والذي ينظمه مركز شئون وكلاء المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.، وفقا لبيان من وزارة الاستثمار الدولي اليوم الخميس.

وقالت الوزارة في بيانها، إن تنفيذ البرنامج في دورته الحالية يأتي في إطار جهود الوزارة نحو تفعيل منظومة التحول الرقمي بالهيئة، حيث يستهدف البرنامج تأهيل المشاركين فيه للحصول على شهادة الهيئة بمزاولة نشاط "مندوب التأسيس الإلكتروني المعتمد" لتوفير المزيد من فرص العمل.

وأضافت الوزارة، أن إطلاق هذا السجل يأتي كخطوة أولى فعلية لإنشاء الشبكة الإلكترونية لخدمات المستثمرينInvestors Services Network (ISN) تمهيدا لتقديم كافة خدمات الاستثمار إلكترونيا وإلغاء التعامل الورقي في توفير هذه الخدمات، وذلك بعد تأهيل واعتماد المهنيين الذين يعملون كوسطاء بين المستثمرين والهيئة ومنهم مندوبي التأسيس الإلكتروني المعتمدين.

وأوضحت الوزارة، أن السجل سيساعد في تسهيل تواصل المستثمرين مع هؤلاء الوسطاء بما يمكن المستثمرين من إنهاء إجراءات أعمالهم بعد استفادتهم من الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر.

كما سيتم ربط هذا السجل بخريطة الفرص الاستثمارية المتاحة علي الموقع الإلكتروني للهيئة، وفقا للبيان.

وقالت الوزارة، إن مركز شئون وكلاء المستثمرين تلقى أكثر من 350 طلب للمشاركة في البرنامج المذكور منذ الإعلان عنه في يناير الماضي، وتم استيفاء كافة المستندات المطلوبة لعدد (300) مشارك، إضافة إلى تنظيم مركز شئون وكلاء المستثمرين خمس دورات تأهيلية للبرنامج المذكور خلال الفترة الماضية تم من خلالها تأهيل واعتماد عدد (100) مشارك.