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    قطاع الأعمال تبدأ تقييم أداء رؤساء الشركات الأسبوع المقبل

    04:25 م الثلاثاء 12 مارس 2019
    قطاع الأعمال تبدأ تقييم أداء رؤساء الشركات الأسبوع المقبل

    وزير قطاع الأعمال خلال اجتماع الجمعية

    كتبت- شيماء حفظي:

    تصوير- هاني رجب:

    قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام إن الوزارة ستبدأ الأسبوع المقبل برنامج قياس كفاءة رؤساء الشركات التابعة.

    وأوضح الوزير خلال ندوة بجمعية رجال الأعمال اليوم الثلاثاء أن برنامج قياس الكفاءة سينفذه متخصص عالمي وبعد اختبار قدرات رؤساء الشركات الأعضاء المنتدبين ثم تطبيق برنامج تحفيز لزيادة الطاقة الإنتاجية للمسؤلين.

    وأوضح أنه سيتم أيضا مراجعة اللوائح الداخلية للشركات ووضع نظام لتحفيز العاملين بعيدا عن قرارات الجمعية العمومية للشركات.

    هشام توفيق وزارة قطاع الأعمال العام جمعية رجال الأعمال

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