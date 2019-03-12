جهاز تنمية المشروعات يوقع اتفاقا مع "العمل الدولية" لتدريب الشباب

كتب- منال المصري:



وقعت نيفين جامع الرئيسة التنفيذية لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مع أريك أوشلين القائم بأعمال مدير منظمة العمل الدولية بالقاهرة، مذكرة اتفاق بين الجهاز والمنظمة، بحضور جيس داتون السفير الكندي بمصر.

ويهدف الاتفاق إلى تولي جهاز تنمية المشروعات التنسيق والإشراف على حزمة برامج "ابدأ وحسن مشروعك SYIB"، ويكون الشريك الاستراتيجي للمنظمة في مصر تبعاً للمعايير العالمية المتبعة في تأهيل الشباب على ريادة الأعمال، وإقامة مشروعات صغيرة، وكذلك رفع كفاءة أصحاب المشروعات القائمة في الإدارة والاستثمار والنظم المحاسبية.

ويأتي هذا الاتفاق بعد نجاح الجهاز في تنفيذ تلك البرامج والدورات التدريبية بعد نقلها إلى مصر وتمصيرها، وتدريب مجموعة من المدربين المصريين لتدريب الشباب المصري من الجنسين.

وقالت نيفين جامع، على هامش التوقيع، إن هذا التوقيع يأتي في إطار الدور الذي يقوم به جهاز تنمية المشروعات المتوسطة لدعم قطاع المشروعات الصغيرة ولتأهيل أصحاب المشروعات لإدارة مشروعاتهم بأحدث الوسائل العلمية العالمية، وبهدف نشر ثقافة العمل الحر بين الشباب والفتيات وتشجيعهم على ريادة الأعمال وإقامة مشروعات صغيرة جديدة.

كما تهدف الدورات التدريبية إلى ضمان تطور هذه المشروعات وزيادة قدرتها على الاستمرار والمنافسة في الداخل والخارج، والعمل علي تعزيز الأوضاع الاقتصادية للمشروعات الصغيرة بما يساهم في دفع وتنمية الاقتصاد القومي ورفع قدرات هذا القطاع في استيعاب المزيد من فرص العمل والمساهمة في مواجهة البطالة، وفقا لنيفين جامع.

وأضافت نيفين جامع أن توقيع مذكرة الاتفاق مع منظمة العمل الدولية يعكس ثقة الحكومات والمنظمات الدولية في أداء الجهاز استناداً على خبراته الواسعة في مجال المشروعات الصغيرة.

وأشارت نيفين جامع إلى الدور الكبير الذي قامت به سفارة كندا في مصر لدعم وتمويل هذا التعاون بين الجهاز ومنظمة العمل الدولية.

وأوضحت أن الجهاز سيقوم من خلال هذا الاتفاق بنقل الدورات التدريبية العالمية إلى مصر، وتأهيل وتدريب الشباب والفتيات ورفع قدراتهم من خلال برامج معتمدة ليتمكنوا من الارتقاء بمهاراتهم، وتوليد الأفكار التي تصلح كمشروعات صغيرة وتقييمها وتدريبهم على إقامة وإدارة تلك المشروعات.

وتابعت: "سيقوم الجهاز أيضا بمتابعة المتدربين دوريا، ومعاونة كل منهم لإقامة مشروعه، والإرشاد بالنواحي الإجرائية والقانونية والمعاونة في تطبيق خطة العمل، والتأكد من صلاحيتها".

وعلى جانب آخر سيتم عقد ندوات ولقاءات توعية وتعريف بهذه البرامج التدريبية بالتعاون مع شركاء التنمية مثل الوزارات، والجامعات والمعاهد والمدارس والمؤسسات التعليمية، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، لنشر هذه البرامج وإتاحتها للشباب المصري بكافة المحافظات، بحسب نيفين جامع.

وقالت نيفين إنه سيتاح لأصحاب المشروعات القائمة مجموعة متخصصة من البرامج التدريبية للنهوض بقدراتهم الإدارية وتدريبهم على إدارة مشروعاتهم بشكل علمي متخصص.

وقال جيس داتون السفير الكندي بالقاهرة، إن شركات كندية تراقب السوق المصري للدخول باستثمارات أو إجراء توسعات في الاستثمارات الكندية الحالية في مصر.

وذكر السفير أن الشركات في بلاده تسعى للاستفادة من موقع مصر والذي يؤهل ويساعد الشركات المصنعة والمستثمرة على النفاذ إلى الأسواق الأفريقية والعربية.



وأضاف السفير، ردا علي سؤال لمصراوي خلال توقيع مذكرة التفاهم بين، أن كندا هي الدولة الوحيدة التي لها جامعة في العاصمة الإدارية الجديدة، بوصفه أحد أكبر المشروعات التي تقوم عليها مصر.

وأشار داتون، إلى تنوع الشركات الكندية العالمة في مصر منها شركات تعمل في قطاع البتروكيماويات والغاز والبترول، وكذلك شركة بيتيناتس والتي تعمل على أحد المشروعات في دمياط.