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    البورصة تواصل الارتفاع مع نهاية تعاملات الأحد

    03:07 م الأحد 10 مارس 2019
    البورصة تواصل الارتفاع مع نهاية تعاملات الأحد

    البورصة المصرية

    كتب- مصطفى عيد:

    واصلت البورصة ارتفاعها، خلال تعاملات اليوم الأحد - أولى جلسات الأسبوع- مدفوعة بمشتريات المستثمرين العرب والأجانب.

    وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنهاية تعاملات اليوم الأحد بنسبة 0.51%، إلى مستوى 149981 نقطة.

    بينما هبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.04%، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.04%.

    وسجلت تعاملات العرب والأجانب خلال جلسة اليوم صافي شراء بقيمة 33.4 مليون جنيه، و10.3 مليون جنيه على التوالي، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين خلال اليوم صافي بيع بقيمة 43.7 مليون جنيه.

    وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع خلال تعاملات الخميس الماضي بنسبة 1.78% إلى مستوى 14904 نقاط، مدفوعا بمشتريات المستثمرين الأجانب بشكل رئيسي، وارتفاع سهم البنك التجاري الدولي صاحب الوزن النسبي الأكبر في المؤشر، بنسبة 2.43%.

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