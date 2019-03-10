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    ارتفاع البوري والمكرونة.. أسعار الأسماك في سوق العبور

    11:09 ص الأحد 10 مارس 2019
    ارتفاع البوري والمكرونة.. أسعار الأسماك في سوق العبور

    سمك

    كتبت- شيرين صلاح:

    ارتفع سعر كيلو السمك المكرونة 5 جنيهات، خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستواه أمس، ليتراوح بين 60 و70 جنيهًا،

    كما ارتفع سعر كيلو السمك البوري جنيهًا واحداً، ليتراوح بين 35 و41 جنيهًا.

    وزاد سعر كيلو الجمبري 15 جنيهًا، ليتراوح بين 275 و325 جنيهًا، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

    واستقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 23 و25 جنيهًا، كما استقر سعر كيلو السمك الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و80 جنيهًا.

    وسجل سعر كيلو الكابوريا بين 30 و130 جنيهًا، وسعر كيلو السبيط والكاليماري بين 90 و170 جنيهًا.

    أسعار الأسماك سوق العبور السمك البوري

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