"غرفة التكنولوجيا" تطلق مسابقة لابتكار تطبيق لكأس أمم أفريقيا

كتب- محمد علاء الدين:

أطلقت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مسابقة للشركات والأفراد، من أجل ابتكار تطبيق مصري للهواتف المحمولة، يناسب احتياجات المشجعين والمتابعين محليا وإقليميا لكأس الأمم الأفريقية.

وقالت الغرفة في بيان إنها تهدف من خلال هذه المسابقات إلى الكشف عن المبدعين المحليين من شركات وأفراد في مجال تطبيقات المحمول، في العددي من المجالات وخاصة التطبيقات المالية والحكومية والسياحية والصحية والرياضية.

وأضافت أنها قررت أن تكون المسابقة الأولى في قطاع الرياضة وكرة القدم، تزامنا مع استضافة مصر لبطولة كأس الأمم الأفريقية، في يوليو المقبل.

"تقوم فكرة المسابقة على أساس ابتكار تطبيق مصري للهواتف المحمولة يدعم نظامي أندرويد وIOS، ليتناسب مع احتياجات المشجعين والمتابعين محلياً وإقليمياً خلال كأس الأمم الإفريقية"، بحسب البيان.

وأضافت الغرفة أن "المواصفات الفنية للتطبيقات المشاركة في المسابقة ترتكز على دعم مفهوم السياحة الرياضية ويعزز مكانة مصر الإقليمية، بالإضافة إلى انعكاس نتائج المسابقة على القدرات الفنية للكوادر البشرية والشركات المصرية في ترسيخ دور التكنولوجيا في مسيرة التنمية المستقبلية لمصر".

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن النتائج النهائية للمسابقة على هامش فعاليات المؤتمر السنوي السادس لغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات – وطن رقمي، والذي يقام في الفترة 4-5 مارس المقبل.

وذكر البيان أن لجنة التحكيم النهائية ستختار 5 تطبيقات فائزة من فئة الشركات المصرية و3 من فئة المبتكرين والخريجين، لإلقاء الضوء على المميزات التنافسية القوية للشركات المصرية، وكشف الستار عن المواهب المصرية من المبتكرين.

وقال محمد خليف عضو مجلس إدارة الغرفة، ورئيس برامج الابتكار وريادة الأعمال إن "صناعة تطبيقات المحمول باتت واحدة من الصناعات الأساسية التي تلعب دورًا رئيسيًا في دعم اقتصاد الشركات المصرية وتوفير افكار مبتكرة لمواكبة احتياجات مختلف القطاعات في الدولية، خاصة أن الدراسات العالمية أظهرت وصول مدة استخدام الأشخاص للتطبيقات المحملة على الهواتف الذكية إلى 45 يومًا في السنة، وبنهاية العام المنصرف 2018 تشير التوقعات الأولية إلى تحميل 223 مليار لتطبيقات المحمول عالميًا، بدفع كبير من مستخدمي الدول الناشئة التي تنتشر فيها أكثر الهواتف الذكية الرخيصة".