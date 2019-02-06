  • عاجل:الأرصاد تكشف موعد انتهاء موجة البرودة والأمطار والسيول

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    نتيجة الشهادة الإعدادية أسعار الدولار الطقس خليها تصدي معرض الكتاب أمم أفريقيا 2019 محمد صلاح

    البورصة تواصل الصعود للجلسة العاشرة بدعم من مشتريات أجنبية وعربية

    03:07 م الأربعاء 06 فبراير 2019
    البورصة تواصل الصعود للجلسة العاشرة بدعم من مشتريات أجنبية وعربية

    البورصة المصرية

    كتبت- شيماء حفظي:

    ارتفعت مؤشرات البورصة خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بصورة طفيفة، لتواصل سلسلة ارتفاعاتها للجلسة العاشرة على التوالي.

    وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.2% إلى مستوى 14722 نقطة، مدفوعًا بمشتريات أجنبية وعربية.

    وارتفع المؤشر الجديد EGX30 CAPPED محدد الأوزان في رابع الجلسات بعد تدشينه بنسبة 0.6%.

    بينما تراجع المؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.03%، ومؤشر EGX 100 الأوسع نطاقًا بنحو 0.02%.

    وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب اليوم، صافي شراء بقيمة 69.8 مليون جنيه، والعرب صافي شراء بقيمة 21.7 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المصريين صافي بيع بقيمة 91.5 مليون جنيه.

    وقال أحمد زكريا، مدير حسابات العملاء بشركة عكاظ للسمسرة، إن البورصة ارتفعت اليوم بشكل طفيف مقارنة بصعود بنسبة 2.6% في الأمس، نتيجة عملية جني الأرباح، بعد الصعود المتوالي للأسهم.

    وأضاف زكريا، أن تقلص نمو صعود الأسهم خلال تعاملات اليوم هو "أمر صحي"، كما أن صعود السوق خلال الجلسات الأخيرة لم يعتمد على أسهم بعينها بل على ارتفاع بعضها في يوم، وصعود أخرى في يوم آخر.

    البورصة مؤشر EGX30 المستثمرين الأجانب

    الخبر التالى:

    صندوق النقد يتوقع تراجع البطالة في مصر إلى 9.6% خلال العام الجاري
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان