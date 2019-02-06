البورصة تواصل الصعود للجلسة العاشرة بدعم من مشتريات أجنبية وعربية

كتبت- شيماء حفظي:

ارتفعت مؤشرات البورصة خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بصورة طفيفة، لتواصل سلسلة ارتفاعاتها للجلسة العاشرة على التوالي.

وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.2% إلى مستوى 14722 نقطة، مدفوعًا بمشتريات أجنبية وعربية.

وارتفع المؤشر الجديد EGX30 CAPPED محدد الأوزان في رابع الجلسات بعد تدشينه بنسبة 0.6%.

بينما تراجع المؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.03%، ومؤشر EGX 100 الأوسع نطاقًا بنحو 0.02%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب اليوم، صافي شراء بقيمة 69.8 مليون جنيه، والعرب صافي شراء بقيمة 21.7 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المصريين صافي بيع بقيمة 91.5 مليون جنيه.

وقال أحمد زكريا، مدير حسابات العملاء بشركة عكاظ للسمسرة، إن البورصة ارتفعت اليوم بشكل طفيف مقارنة بصعود بنسبة 2.6% في الأمس، نتيجة عملية جني الأرباح، بعد الصعود المتوالي للأسهم.

وأضاف زكريا، أن تقلص نمو صعود الأسهم خلال تعاملات اليوم هو "أمر صحي"، كما أن صعود السوق خلال الجلسات الأخيرة لم يعتمد على أسهم بعينها بل على ارتفاع بعضها في يوم، وصعود أخرى في يوم آخر.