تعرف على أسعار الدولار في نهاية التعاملات بعد انخفاضه 5 قروش

كتبت- دينا خالد:

أظهرت بيانات البنك المركزي، تراجع متوسط سعر صرف الدولار أمام الجنيه في البنوك العاملة بمصر، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء بنحو 5 قروش للبيع والشراء، مقارنة بمستواه أمس الاثنين.

ووفقا لبيانات المركزي، سجل سعر الدولار اليوم 17.57 جنيه للشراء و17.67 جنيه للبيع، مقابل نحو 17.62 جنيه للشراء و17.72 جنيه للبيع أمس الاثنين.

كما تراجع سعر صرف العملة الأمريكية 5 قروش في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والعربي الأفريقي، والقاهرة إلى 17.55 جنيه للشراء، و17.65 جنيه للبيع، مقارنة بأسعار بداية التعاملات.

كما انخفض سعر الدولار في البنك التجاري الدولي بنحو 6 قروش إلى 17.56 جنيه للشراء، و17.66 جنيه للبيع.

وتراجع سعر العملة الأمريكية في بنكي التعمير والإسكان وقناة السويس إلى 17.59 جنيه للشراء، و17.69 جنيه للبيع، بانخفاض 4 قروش، مقارنة بتعاملات الصباح.

وتراجع سعر العملة الأمريكية في بنك كريدي أجريكول، بنحو 4 قروش، ليسجل 17.58 جنيه للشراء و17.68 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار، 3 قروش في بنك البركة إلى 17.60 جنيه للشراء، و17.70 جنيه للبيع.

وواصل سعر الدولار استقراره في بنك الإسكندرية عند 17.60 جنيه للشراء، و17.70 جنيه للبيع، وهو سعر تعاملات الصباح.

بينما ارتفع في مصرف أبو ظبي الإسلامي، قرشا واحدا، إلى 17.64 جنيه للشراء، و17.74 جنيه للبيع.