أكثر الكلمات إنتشاراً

نتيجة الشهادة الإعدادية أسعار الدولار الطقس خليها تصدي معرض الكتاب أمم أفريقيا 2019 محمد صلاح

أحمد كجوك: 13.1 مليار دولار استثمارات الأجانب في أدوات الدين في يناير

04:47 م الثلاثاء 05 فبراير 2019
أحمد كجوك: 13.1 مليار دولار استثمارات الأجانب في أدوات الدين في يناير

أحمد كجوك نائب وزير المالية

كتب- عبدالقادر رمضان:

قال أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، إن رصيد استثمارات الأجانب في أذون وسندات الخزانة بلغ بنهاية يناير الماضي 13.1 مليار دولار، وأضاف أنه هذا الرقم مبدئي ومن الممكن أن يزيد 100 مليون دولار بعد تدقيق البيانات.

ويقل ذلك عن مستوى 17.5 مليار دولار المسجل في نهاية يونيو الماضي ومستوى 23.1 مليار دولار المسجل في نهاية مارس 2018.

وقال وزير المالية، محمد معيط، في المؤتمر الصحفي، إن رصيد استثمارات الأجانب في أذون وسندات الخزانة المصرية زاد في يناير فقط بقيمة 900 مليون دولار.

وشهد شهر يناير عودة قوية لاستثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية، بعد خروجها بشكل متواصل في الشهور الأخيرة على خليفة أزمة الأسواق الناشئة وزيادة الفائدة الأمريكية.

أحمد كجوك وزارة المالية استثمارات الأجانب محمد معيط
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان