أحمد كجوك: 13.1 مليار دولار استثمارات الأجانب في أدوات الدين في يناير

كتب- عبدالقادر رمضان:

قال أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، إن رصيد استثمارات الأجانب في أذون وسندات الخزانة بلغ بنهاية يناير الماضي 13.1 مليار دولار، وأضاف أنه هذا الرقم مبدئي ومن الممكن أن يزيد 100 مليون دولار بعد تدقيق البيانات.

ويقل ذلك عن مستوى 17.5 مليار دولار المسجل في نهاية يونيو الماضي ومستوى 23.1 مليار دولار المسجل في نهاية مارس 2018.

وقال وزير المالية، محمد معيط، في المؤتمر الصحفي، إن رصيد استثمارات الأجانب في أذون وسندات الخزانة المصرية زاد في يناير فقط بقيمة 900 مليون دولار.

وشهد شهر يناير عودة قوية لاستثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية، بعد خروجها بشكل متواصل في الشهور الأخيرة على خليفة أزمة الأسواق الناشئة وزيادة الفائدة الأمريكية.