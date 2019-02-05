وزير المالية يوضح لماذا ارتفعت مصروفات الموازنة 17% في 6 أشهر

كتب- عبد القادر رمضان:

قال محمد معيط وزير المالية، إن المصروفات بالموازنة العامة للدولة ارتفعت بنسبة 17% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري مقارنة بنفس الفترة من عام 2017-2018.

وأضاف الوزير، خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، أن ارتفاع إجمالي المصروفات العامة يرجع إلى استمرار تحسن هيكل الإنفاق العام من خلال زيادة الإنفاق الاستثماري، ومخصصات الصيانة وشراء المستلزمات السلعية والخدمية، والتحول من الدعم السلعي إلى الدعم النقدي الأفضل استهدافاً والأكثر كفاءة.

وذكر الوزير أن الاستثمارات الحكومية شهدت زيادة غير مسبوقة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي بلغت نحو 64%، لتصل الى 56 مليار جنيه، منها نحو 39.5 مليار جنيه استثمارات ممولة من الخزانة العامة بنسبة نمو 41%.

كما ارتفعت مخصصات شراء السلع والخدمات بنسبة 62% خاصة المخصصات المالية الموجهة لقطاعي التعليم والصحة، وفقا للوزير.

وأشار الوزير إلى أن ذلك يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية والحكومة لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وزيادة الإنفاق على التنمية البشرية والصيانة، وتطوير البنية التحتية في جميع المحافظات.

وقال معيط إن من العوامل الايجابية لأداء الموازنة العامة أيضا ارتفاع المخصصات المالية الموجهة لقطاع التعليم بنسبة 21% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، وهو ما يرجع إلى ارتفاع الإنفاق العام على شراء السلع والخدمات والاستثمارات العامة بنسبة 28% و70% على التوالي.

وأضاف أن المخصصات المالية الموجهة لقطاع الصحة ارتفعت أيضا بنسبة 27%، بسبب ارتفاع الإنفاق على شراء السلع والخدمات والاستثمارات بنسبة 75% و47% على التوالي.

وتعتزم الحكومة في الموازنة العامة للعام المالي الحالي زيادة الإنفاق على قطاع الصحة بنسبة 12.6% ليصل إلى 61.8 مليار جنيه، وزيادة الإنفاق على قطاع التعليم بنسبة 8% ليصل إلى 115.7 مليار جنيه.

وذكر الوزير أن هذه النسب المرتفعة وغير المسبوقة للإنفاق العام تؤكد حرص الحكومة على تطوير وتنمية العنصر البشرى، إلى جانب اهتمام الحكومة برفع كفاءة خدمات التعليم والصحة، والاهتمام بجميع عناصر المنظومتين التعليمية والصحية وليس فقط لعنصر الأجور.