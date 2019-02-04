الرقابة المالية توافق على زيادة رأس مال التجاري الدولي إلى 50 مليار جنيه

كتبت- شيرين صلاح:

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الاثنين، على زيادة رأس المال المرخص به للبنك التجاري الدولي.

وقالت الهيئة في بيان للبورصة اليوم، إنه تمت الموافقة على زيادة رأس المال للبنك التجاري الدولي، من 20 مليار جنيه إلى 50 مليار جنيه ، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الإدارة الذي انعقد يناير الماضي.

وقال البنك في نموذج افصاح زيادة رأس المال المرخص، إنه رفع رأس المال المرخص به من 5 مليارات جنيه إلى 20 مليار جنيه في مارس 2010، وتم زيادته عدة مرات منذ ذلك الحين من موارد البنك الذاتية ليصبح الرصيد الحالي 11.6 مليار جنيه.

وتابع البنك، أن رأس المال المرخص به لا يتناسب مع النمو المستمر لحجم أعمال البنك وكان من الضروري زيادته إلى 50 مليار جنيه، لتحقيق أهداف البنك الإستراتيجية والتوسعات المستقبلية لنشاطه.