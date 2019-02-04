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    40 جنيهًا لكيلو البوري.. أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم

    01:03 م الإثنين 04 فبراير 2019
    40 جنيهًا لكيلو البوري.. أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم

    سمك

    كتبت- شيرين صلاح:

    استقرت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم الاثنين، عند نفس المستويات التي سجلتها أمس.

    وسجل سعر كيلو السمك البلطي خلال تعاملات اليوم 21 و24 جنيهًا، وكيلو السمك المكرونة السويسي بين 50 و64 جنيهًا، في سوق العبور، دون تغير عن أسعار الأمس.

    وتراوح سعر كيلو الجمبري بين 250 و320 جنيهًا، والسمك البوري بين 34 و40 جنيهًا.

    وسجل سعر كيلو السمك البلطي الفيله بين 30 و80 جنيهًا، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

    واستقر سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 90 و180 جنيهًا، وسعر كيلو الكابوريا بين 30 و140 جنيهًا.

    أسعار الأسماك سوق العبور الجمبري

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